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विद्या बालन को रिप्लेस कर यामी गौतम बनीं फिल्म ‘कहानी 3’ की लीड हीरोइन? सुजॉय घोष करेंगे डायरेक्ट

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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Kahaani 3: विद्या बालन को रिप्लेस कर यामी गौतम निभा रही हैं कहानी 3 में लीड किरदार। प्री-प्रोडक्शन में इस फिल्म का जल्दी हो सकता है एलान। नई कास्ट भी आएगी नजर। 

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यामी गौतम फिल्म कहानी

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने साल 2012 में आई अपनी फिल्म 'कहानी' से ऑडियंस को प्रभावित किया था। अनोखे मुद्दे पर बनी इस सस्पेंस से भरी फिल्म का सीक्वल 'कहानी 2' साल 2016 में रिलीज हुई हुआ था। फिल्म में विद्या ने दुर्गा रानी सिंह का किरदार निभाया था। अब करीब एक दशक बाद फिल्म की तीसरी कड़ी पर काम हो रहा है। खास बात ये है कि बार इस कहानी की हीरोइन विद्या बालन नहीं बल्कि यामी गौतम हो सकती हैं।

कहानी 3 में नहीं होंगी विद्या बालन

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'कहानी 3' पर मेकर्स के पास एक नया आईडिया है। वो इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी इंस्टालमेंट में विद्या बालन को रिप्लेस कर यामी गौतम को कास्ट किए जाने की खबर है। यामी पिछले कुछ सालों में अपनी फिल्मों में शानदार परफॉरमेंस के लिए तारीफें बटोर रही हैं। हाल में उन्हें हक में देखा और पसंद किया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 370, OMG 2, लॉस्ट, दसवी में उनके काम ने छाप छोड़ी। ऐसे में मेकर्स ने अपनी अगली फिल्म 'कहानी 3' के लिए यामी को कास्ट किया है। हालांकि, अभी मेकर्स या एक्टर्स की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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यामी गौतम

फिल्म कहानी 3 आ रही है

विद्या बालन की फिल्म 'कहानी' को डायरेक्ट करने वाले सुजॉय घोष इसकी तीसरी कड़ी को लेकर काम कर रहे हैं। फिल्म प्री-प्रोडक्शन में है। डायरेक्टर अपनी टीम के साथ फिल्म को लेकर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में यामी गौतम को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है। फिल्म को लेकर मेकर्स जल्द एलान कर सकते हैं। पिछली दोनों फिल्मों की तरह इसकी कहानी भी अलग और खास होने वाली है।

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यानी गौतम के साथ बन रही है कहानी 3

बता दें, साल 2012 में आई फिल्म कहानी में विद्या ने एक प्रेग्नेंट महिला का किरदार निभाया था जो अपने पति की तलाश में होती है। इस कहानी में उनकी मदद करने के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सत्योकी सिन्हा आगे आता है। ये किरदार एक्टर परमब्रता चटर्जी ने निभाया था। फिल्म में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने भी अहम किरदार निभाया। सस्पेंस और थ्रिलर से भरी ये फिल्म छाप छोड़ने में कामयाब हो थी। वहीं कहानी 2 में विद्या को एक बच्ची के साथ देखा गया था। दोनों ही फिल्में अपनी कहानी ऑडियंस तक पहुंचाने में कामयाब रही थीं। अब यामी गौतम के साथ कहानी 3 बन रही है। एक्ट्रेस अपने किरदार के साथ न्याय कर पाएंगी या नहीं ये देखने का इंजतार हो रहा है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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