विद्या बालन को रिप्लेस कर यामी गौतम बनीं फिल्म ‘कहानी 3’ की लीड हीरोइन? सुजॉय घोष करेंगे डायरेक्ट
Kahaani 3: विद्या बालन को रिप्लेस कर यामी गौतम निभा रही हैं कहानी 3 में लीड किरदार। प्री-प्रोडक्शन में इस फिल्म का जल्दी हो सकता है एलान। नई कास्ट भी आएगी नजर।
बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने साल 2012 में आई अपनी फिल्म 'कहानी' से ऑडियंस को प्रभावित किया था। अनोखे मुद्दे पर बनी इस सस्पेंस से भरी फिल्म का सीक्वल 'कहानी 2' साल 2016 में रिलीज हुई हुआ था। फिल्म में विद्या ने दुर्गा रानी सिंह का किरदार निभाया था। अब करीब एक दशक बाद फिल्म की तीसरी कड़ी पर काम हो रहा है। खास बात ये है कि बार इस कहानी की हीरोइन विद्या बालन नहीं बल्कि यामी गौतम हो सकती हैं।
कहानी 3 में नहीं होंगी विद्या बालन
पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'कहानी 3' पर मेकर्स के पास एक नया आईडिया है। वो इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी इंस्टालमेंट में विद्या बालन को रिप्लेस कर यामी गौतम को कास्ट किए जाने की खबर है। यामी पिछले कुछ सालों में अपनी फिल्मों में शानदार परफॉरमेंस के लिए तारीफें बटोर रही हैं। हाल में उन्हें हक में देखा और पसंद किया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 370, OMG 2, लॉस्ट, दसवी में उनके काम ने छाप छोड़ी। ऐसे में मेकर्स ने अपनी अगली फिल्म 'कहानी 3' के लिए यामी को कास्ट किया है। हालांकि, अभी मेकर्स या एक्टर्स की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
फिल्म कहानी 3 आ रही है
विद्या बालन की फिल्म 'कहानी' को डायरेक्ट करने वाले सुजॉय घोष इसकी तीसरी कड़ी को लेकर काम कर रहे हैं। फिल्म प्री-प्रोडक्शन में है। डायरेक्टर अपनी टीम के साथ फिल्म को लेकर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में यामी गौतम को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है। फिल्म को लेकर मेकर्स जल्द एलान कर सकते हैं। पिछली दोनों फिल्मों की तरह इसकी कहानी भी अलग और खास होने वाली है।
यानी गौतम के साथ बन रही है कहानी 3
बता दें, साल 2012 में आई फिल्म कहानी में विद्या ने एक प्रेग्नेंट महिला का किरदार निभाया था जो अपने पति की तलाश में होती है। इस कहानी में उनकी मदद करने के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सत्योकी सिन्हा आगे आता है। ये किरदार एक्टर परमब्रता चटर्जी ने निभाया था। फिल्म में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने भी अहम किरदार निभाया। सस्पेंस और थ्रिलर से भरी ये फिल्म छाप छोड़ने में कामयाब हो थी। वहीं कहानी 2 में विद्या को एक बच्ची के साथ देखा गया था। दोनों ही फिल्में अपनी कहानी ऑडियंस तक पहुंचाने में कामयाब रही थीं। अब यामी गौतम के साथ कहानी 3 बन रही है। एक्ट्रेस अपने किरदार के साथ न्याय कर पाएंगी या नहीं ये देखने का इंजतार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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