Dhurandhar 2: हो गया कन्फर्म! धुरंधर-2 का पार्ट हैं यामी गौतम, जानिए क्या होगा उनका रोल

संक्षेप:

Dhurandhar 2: ‘धुरंधर’ की सक्सेस के बाद अब ‘धुरंधर 2’ आने वाली है। ये फिल्म मार्च में आएगी और इसमें यामी गौतम का कैमियो होगा। जी हां, ये बात अब कन्फर्म हो गई है।

Feb 06, 2026 02:26 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ के सीक्वल ‘धुरंधर द रिवेंज’ (Dhurandhar The Revenge) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अब एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम के फिल्म में कास्ट होने की खबर पक्की हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि उनका फिल्म में रोल कैसा होगा।

यामी गौतम का रोल

फिल्म में यामी का सिर्फ कैमियो होगा, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में उनका रोल बड़ा अहम होगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यामी ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'आर्टिकल 370' में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकीं यामी इस फिल्म में एक्शन मोड में दिखाई देंगी।

क्यों खास है यामी का यह रोल?

फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यामी का किरदार फिल्म के नैरेटिव (कहान) को एक नई दिशा देगा। हालांकि, यह एक छोटा रोल है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दर्शक हैरान रह जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि 'उरी' (2019) के करीब 7 साल बाद आदित्य धर और यामी गौतम फिर से साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं।

फिल्म 'धुरंधर 2' के बारे में

स्टार कास्ट: फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में होंगे। उनके अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार भी फिल्म में नजर आएंगे।

रिलीज डेट: 'धुरंधर 2' 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

पिछला रिकॉर्ड: ‘धुरंधर’2025 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने दुनियाभर में ₹1300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था।

