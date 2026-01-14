जानिए यामी गौतम की ऑनस्क्रीन मां एक्ट्रेस राजोशी बरुआ के बारे में, फिल्मी परिवार से कनेक्शन

संक्षेप: यामी गौतम की फिल्म हक एक्ट्रेस की मां का किरदार निभाने वाली राजोशी बरुआ को जानते हैं आप? रेडियो जॉकी के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाली राजोशी ने अपनी मां की विरासत को ऐसे आगे बढ़ाया।

यामी गौतम इन दिनों अपनी फिल्म हक को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। फिल्म हक शाह बानो केस से प्रेरित है। इस फिल्म में एक्ट्रेस यामी ने शाजिया बानो का किरदार निभाया है। लेकिन क्या आपने फिल्म के सपोर्टिंग किरदारों पर ध्यान दिया? इस फिल्म में में अपने शानदार काम के लिए सपोर्टिंग एक्टर्स भी तारीफें बटोर रहे हैं। हक में यामी के किरदार शाजिया बानो की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस राजोशी भी अपने छोटे रोल के लिए पसंद की जा रही है। आप जानते हैं राजोशी कौन हैं?

जानिए कौन हैं राजोशी राजोशी को उनके करीबी पीलू नाम से जानते हैं। एक्ट्रेस ने कई टीवी शोज में लीड एक्टर्स की मां का किरदार निभाया है। राजोशी ने सुहानी से एक लड़की, इमली, गुड़ से मीठा इश्क जैसे सीरियल में काम किया और फिर OTT पर अपनी दूसरी पारी भी खेली। लेकिन असल में राजोशी एक्टर के साथ एक गायिका हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडिओ जॉकी के तौर पर की थी। राजोशी की मां बंगाल सिनेमा की बड़ी एक्ट्रेस थीं।



एक्टर आशीष विद्यार्थी से की थी शादी राजोशी को बचपन से ही कला के क्षेत्र से जुड़ने का मौका मिला। उनकी मां शकुंतला बरुआ बंगाली सिनेमा में बड़ी एक्ट्रेस थीं। घर में कला, संगीत का माहौल था। बचपन में ही राजोशी में संगीत के गुण सीख लिए थे। बड़ी हुईं तो कोलकाता के टाइम्स FM में बतौर रेडियो जॉकी काम किया। राजोशी ने आगे चल कर एक्टर आशीष विद्यार्थी से शादी की जिससे उन्हें एक बेटा अर्थ भी है। हालांकि, 22 साल बाद दोनों अगल हो गए और तलाक ले लिया।