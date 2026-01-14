Hindustan Hindi News
जानिए यामी गौतम की ऑनस्क्रीन मां एक्ट्रेस राजोशी बरुआ के बारे में, फिल्मी परिवार से कनेक्शन

जानिए यामी गौतम की ऑनस्क्रीन मां एक्ट्रेस राजोशी बरुआ के बारे में, फिल्मी परिवार से कनेक्शन

संक्षेप:

यामी गौतम की फिल्म हक एक्ट्रेस की मां का किरदार निभाने वाली राजोशी बरुआ को जानते हैं आप? रेडियो जॉकी के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाली राजोशी ने अपनी मां की विरासत को ऐसे आगे बढ़ाया।

Jan 14, 2026 06:02 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
यामी गौतम इन दिनों अपनी फिल्म हक को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। फिल्म हक शाह बानो केस से प्रेरित है। इस फिल्म में एक्ट्रेस यामी ने शाजिया बानो का किरदार निभाया है। लेकिन क्या आपने फिल्म के सपोर्टिंग किरदारों पर ध्यान दिया? इस फिल्म में में अपने शानदार काम के लिए सपोर्टिंग एक्टर्स भी तारीफें बटोर रहे हैं। हक में यामी के किरदार शाजिया बानो की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस राजोशी भी अपने छोटे रोल के लिए पसंद की जा रही है। आप जानते हैं राजोशी कौन हैं?

जानिए कौन हैं राजोशी

राजोशी को उनके करीबी पीलू नाम से जानते हैं। एक्ट्रेस ने कई टीवी शोज में लीड एक्टर्स की मां का किरदार निभाया है। राजोशी ने सुहानी से एक लड़की, इमली, गुड़ से मीठा इश्क जैसे सीरियल में काम किया और फिर OTT पर अपनी दूसरी पारी भी खेली। लेकिन असल में राजोशी एक्टर के साथ एक गायिका हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडिओ जॉकी के तौर पर की थी। राजोशी की मां बंगाल सिनेमा की बड़ी एक्ट्रेस थीं।

एक्टर आशीष विद्यार्थी से की थी शादी

राजोशी को बचपन से ही कला के क्षेत्र से जुड़ने का मौका मिला। उनकी मां शकुंतला बरुआ बंगाली सिनेमा में बड़ी एक्ट्रेस थीं। घर में कला, संगीत का माहौल था। बचपन में ही राजोशी में संगीत के गुण सीख लिए थे। बड़ी हुईं तो कोलकाता के टाइम्स FM में बतौर रेडियो जॉकी काम किया। राजोशी ने आगे चल कर एक्टर आशीष विद्यार्थी से शादी की जिससे उन्हें एक बेटा अर्थ भी है। हालांकि, 22 साल बाद दोनों अगल हो गए और तलाक ले लिया।

haq rajoshi barua


OTT पर एक्ट्रेस ने बनाई पहचान
राजोशी ने अपनी निजी जिंदगी में आए तूफान को सहजता से लिया। शांति से स्थति को संभाला और फिर OTT शोज, सीरीज में अपनी दूसरी पारी खेली। मंडला मर्डर्स में उनके काम को सराहा गया। इस सीरीज में उन्होंने कालिंदी शास्त्री का किरदार निभाया था। इसके अलावा गिल्टी माइंडस, सरजमीन में उन्हें देखा गया है। राजोशी ने नुसरत भरुचा की फिल्म अकेली से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस, नुसरत की मां के किरदार में नजर आई थीं। हाल में आई फिल्म हक में राजोशी के छोटे किरदार को पसंद किया जा रहा है।

लेखक के बारे में

ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं।
haq yami gautam

