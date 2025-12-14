Haq OTT Release: OTT पर आने जा रही यामी गौतम की हक, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
OTT Release Haq: इस साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। आइए जानते हैं कब और कहां देख सकेंगे आप ये फिल्म।
Yami Gautam and Emraan Hashmi Film: नवंबर के महीने में यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई की थी। अगर आप ये फिल्म तब सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे तो अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। आप इस फिल्म को अब घर बैठे देख सकते हैं। यामी गौतम की हक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म थी।
कब और कहां देख सकेंगे यामी गौतम की हक?
यामी गौतम और इमरान हाशमी की हक 2 जनवीर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। यह फिल्म लैंडमार्क शाहबानो केस पर आधारित फिल्म है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई की थी। इस फिल्म में शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी जैसे कलाकार नजर आए थे।
फिल्म ने की थी कितनी कमाई?
हक के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें तो इस फिल्म ने भारत में 19.37 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दुनियाभर में इस फिल्म ने 28.44 करोड़ की कमाई की थी। यामी गौतम की फिल्म ने पहले हफ्ते 14 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।
क्या है फिल्म की स्टोरीलाइन?
2 घंटे 14 मिनट की फिल्म की स्टोरीलाइन की बात करें तो यह एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो शाह बानो मामले से प्रेरित है। यामी गौतम ने फिल्म में शाजिया बानो का किरदार निभाया है। वहीं इमरान हाशमी ने फिल्म में वकील अब्बास खान का किरदार निभाया है। यह फिल्म तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष को दिखाती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।