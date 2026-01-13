Haq: ‘हक’ की आईएमडीबी रेटिंग कितनी है, बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई थी या हिट?

संक्षेप: Haq IMDb Rating: नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘हक’ की खूब तारीफ हो रही है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, सेलेब्स भी इस फिल्म के लिए पोस्ट शेयर कर इसकी तारीफ कर रहे हैं।

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म ‘हक’ थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर रिलीज हुई है। जब ये ‘हक’ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई है तब से ये फिल्म ट्रेंड कर रही है। पहले आलिया भट्ट ने, फिर करण जौहर ने और अब सामंथा रूथ प्रभु ने इस फिल्म की तारीफ की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप? आइए बताते हैं।

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट फिल्म पांच हफ्ते तक सिनेमाघरों में लगी हुई थी। इस फिल्म ने पांच हफ्तों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 19.86 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं वर्ल्डवाइड की बात करें तो इसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस से 29 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

वीक कलेक्शन पहला हफ्ता 14 करोड़ रुपये दूसरा हफ्ता 4.4 करोड़ रुपये तीसरा हफ्ता 1.26 करोड़ रुपये चौथा हफ्ता 0.19 करोड़ रुपये पांचवां हफ्ता 0.01 करोड़ रुपये कुल 19.86 करोड़ रुपये

फ्लॉप हुई थी या हिट? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपये था और इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 29 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसका मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी।

फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग आईएमडीबी पर ‘हक’ को 11 हजार लोगों ने वोट दिया है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 8 है।