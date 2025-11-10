Haq Box Office: यामी-इमरान की फिल्म को वीकेंड पर हुआ फायदा, रविवार को की पहले दिन से दोगुनी कमाई
संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक की कमाई का आंकड़ा सामने आया है। फिल्म ने कम कमाई के साथ ओपनिंग की थी। लेकिन वीकेंड पर कमाई के नंबर्स बढ़ गए हैं।
यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक ऑडियंस के बीच सुर्खियां बटोर रही है। कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित इस फिल्म को पहले से लेकर वीकेंड तक स्थि2 बनी हुई है। शाह बानो केस से प्रेरित इस संवेदनशील और भावनात्मक कहानी ने ऑडियंस के दिल को छुआ है, जिसका सीधा असर फिल्म के कलेक्शन पर दिखाई दे रहा है। यामी गौतम और इमरान हाशमी की इंटेंस एक्टिंग को भी ऑडियंस खूब सराह रही है। एक छोटे बजट की इस फिल्म ने सोनाक्षी सिन्हा की जटाधारा से बेहतर कमाई की है।
हक का रविवार का बॉक्स ऑफिस
हक फिल्म ने पहले वीकेंड में अपनी कमाई की रफ्तार को बनाए रखा है। फिल्म ने शुक्रवार को 1.75 करोड़ की ओपनिंग के साथ धीमी शुरुआत की थी, लेकिन शनिवार को इसमें 91% से अधिक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसने 3.35 करोड़ का कलेक्शन किया, रविवार, यानी तीसरे दिन के हक ने लगभग 3.75 करोड़ की कमाई की है, जो शनिवार की कमाई से भी ज्यादा है। इस तरह, फिल्म का पहले तीन दिनों का कुल कलेक्शन लगभग 8.85 करोड़ तक पहुंच गया है।
फिल्म की कहानी
फिल्म की इस शानदार परफॉरमेंस का कारण मजबूत कहानी और कलाकारों की शानदार एक्टिंग है, जिसके कारण ऑडियंस का रिएक्शन बहुत सकारात्मक रहा। यह फिल्म शाह बानो के असली कानूनी संघर्ष से प्रेरित है, जिसे यामी गौतम और इमरान हाशमी ने पर्दे पर निभाया है। डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा ने इस संवेदनशील विषय को अच्छे से संभाला है, जिससे यह सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा न रहकर एक मानवीय कहानी बन गई है। फिल्म ऑडियंस के बीच तारीफें बटोर रही है। उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में फिल्म अच्छी कमाई कर पाएगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।