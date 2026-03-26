यादों की बारात के इस हैंडसम एक्टर का इतना बदल गया लुक, लोग बोले- जेठालाल के बाबूजी
यादों की बारात के खूबसूर एक्टर तारिक खान अब बुजुर्ग हो गए हैं। उनका लुक इतना बदल गया है कि अगर आपको कहीं दिख जाएं तो पहचान भी नहीं पाएंगे। वह काफी हद तक जेठालाल के बाबूजी जैसे लग रहे हैं, देखें फोटो...
क्या हुआ तेरा वादा... ये गाना सुनते ही एक हैंडसम सा चेहरा याद आता है। साथ ही एक फिल्म जिसका टाइटल है यादों की बारात। वो फेस है एक्टर तारिक खान का। तारिक फिल्मों से दर हैं और अब बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्हें देखकर शायद अब कोई पहचाने भी नहीं। एक रीसेंट पॉडकास्ट में वह एकदम जेठालाल के बाबूजी जैसे लग रहे थे। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने ये बात लिखी है। तारिक ने खुद भी इस बात को माना कि वह चंपकलाल वाले लुक में हैं। तारिक लंबे समय से इंडस्ट्री से दूर हैं। उनकी आखिरी फिल्म 30 साल पहले आई थी। उन्होंने बताया है कि पहला ब्रेक कैसे मिला था।
बताया क्यों पसंद है गांधी टोपी
तारिक खान का जन्म 1951 में लखनऊ में हुआ था। अब वह करीब 74 साल के हो चुके हैं। उनकी मां नासिर हुसैन की बहन थीं। तारिक आमिर खान के चचेरे भाई हैं। तारिक की आखिरी फिल्म 1995 में आई थी जिसका टाइटल मेरा दामाद था। उन्होंने 1973 में यादों की बारात से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। तारिक विकी लालवानी के पॉडकास्ट में आए थे। उन्होंने पीला कुर्ता पहना था और सफेद टोपी लगा रखी थी। अपने लुक पर चौंकने वाले के लिए बोले कि तब हाथ में गिटार था अब सिर पर नेता की टोपी। बताया कि उन्हें सिंपल रहना पसंद है। तारिक बोले, ‘गांधी टोपी पसंद है क्योंकि यह हिंदुस्तान की भी पहचान है। फिल्म में रोल वैसा था जिसमें हाथ में गिटार लेना था तो वैसे कपड़े थे।’
नासिर हुसैन ने कास्ट करने से किया था मना
तारिक बोलते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी तो चेंज हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अब हेल्थ भी डाउन हो गई है। ताहिर को बचपन से ही फिल्मों में जाने का शौक था। वह जब अपने अंकल नासिर हुसैन को इच्छा बताई तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि परिवार के लोगों को फिल्म में नहीं लेंगे लेकिन वह ऑफिस में काम कर सकते हैं। ताहिर ने बताया कि नासिर जब फिल्मी दुनिया में आए तो कई सारे रिश्तेदार उनके पास काम मांगने जाने लगे थे। शायद इसी वजह से उन्होंने फैसला लिया था कि अपने लोगों को काम नहीं देंगे।
तारिक को मिल गया था ऑफिस में काम
तारिक ने बताया कि वह मुंबई में पढ़ने लगे थे। इस बीच आमिर खान के डैडी है ताहिर हुसैन। उनकी पिक्चर बन रही थी कारवां। जिसमें जितेंद्र साहब आशा पारेख थे। तब नासिर ने तारिक से कहा कि वह डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम सीख लें। तारिक ने बताया कि वह सुबह छह बजे कॉलेज जाते थे वहां से दस बजे महबूब स्टूडियो जाते थे। तारिक बताते हैं कि वह एक-दो साल ये काम करते रहे।
ऐसे मिला पहली फिल्म में ब्रेक
तारिक आगे बताते हैं कि नासिर खान को पार्टी देने का शौक था। एक रोज उनके घर की पार्टी थी। ताहिर इंट्रोवर्ट थे पर लोगों के जिद करने पर उन्होंने डांस किया। उनका डांस नासिर खान और आरडी बर्मन देखते रहे। उन्होंने तब कुछ नहीं कहा लेकिन कुछ महीने बाद बताया कि यादों की बारात में एक डांसर का रोल है जो स्टेज संभाल सके। इस तरह से वो रोल मिल गया। ऐसे उनको पहली फिल्म मिली।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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