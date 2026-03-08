Hindustan Hindi News
सिर्फ धोनी, सचिन नहीं, इन क्रिकेटर्स की लाइफ पर भी बन चुकी है फिल्म, 8.2 एक की IMDb रेटिंग

Mar 08, 2026 06:26 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Cricket Biopics: अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो हम आपको बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन क्रिकेट बायोपिक्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आपने ये फिल्में अभी तक नहीं देखी हैं तो तुरंत देख डालें। 

भारत में क्रिकेट सबसे पसंद किया जाने वाला खेल है। आज यानी 8 मार्च का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत खास है। आज टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट के इस क्रेज के बीच हम आपको बॉलीवुड में क्रिकेटर्स के लाइफ पर बनीं कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं। अगर अभी तक आपने ये फिल्में नहीं देखी हैं तो तुरंत देख डालें। इन फिल्मों के नाम के साथ-साथ हम आपको इन फिल्मों की आईएमडीबी रेटिंग भी बता रहे हैं।

एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारत के सबसे सफल एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कप्तान रह चुके एम एस धोनी के जीवन पर साल 2016 में फिल्म एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

83: 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप पर बनी ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने उस टीम के कप्तान कपिल देव का किरदार निभाया था। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। दीपिका पादुकोण इस फिल्म की को-प्रोड्यूसर थीं।

सचिन: अ बिलियन ड्रीम्स: साल 2017 में सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित सचिन: अ बिलियन ड्रीम्स फिल्म रिलीज हुई थी। ये एक डॉक्यूमेंट्री स्पोर्ट्स फिल्म थी जो सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। फिल्म को जेम्स एर्स्किन ने डायरेक्ट किया था।

कौन प्रवीण तांबे?: यह फिल्म भारतीय क्रिकेटर प्रवीण तांबे के जीवन पर आधारित है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर आई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। फिल्म में श्रेयस तलपड़े लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म को जयप्रद देसाई ने डायरेक्ट किया था।

अजहर: साल 2016 में रिलीज हुई ये फिल्म भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीवन पर आधारित फिल्म है। साल 2000 में उन्होंने अपने 99वें टेस्ट मैच में शतक बनाया, लेकिन जल्द ही उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगा था। फिल्म में इन आरोपों के बारे में भी बात की गई है। इस फिल्म में इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.7 है। इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

शाबाश मिठु: शाबाश मिठु भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रह चुकीं क्रिकेटर मिताली राज के जीवन पर आधारित फिल्म है। फिल्म में तापसी पन्नु लीड रोल में नजर आई थीं। ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


