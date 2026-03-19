Tateeree गाने पर बुरे फंसे बादशाह, अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा समन, 25 मार्च को बुलाया
बादशाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नेशनल कमिशन फॉर वुमन ने सिंगर बादशाह को समन किया है औप उनकी टीम को टटीरी गाने विवाद को लेकर।
रैपर और सिंगर बादशाह के टटीरी गाने को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने बादशाह को इस गाने को लेकर समन किया है। गाने के लिरिक्स और विजुअल्स को लेकर मचे बवाल के बाद महिला आयोग ने खुद से मामले का संज्ञान लिया है।
महिला आयोग ने क्या कहा
महिला आयोग ने एक बयान जारी करके कहा है कि पहली नजर में इस गाने का कंटेंट आपत्तिजनक लगता है और भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन है। आयोग ने बादशाह के साथ-साथ गाने से जुड़े कई अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।
बादशाह के साथ प्रोड्यूसर हितेन को भी किया समन
गाने की डायरेक्टर माही संधू, को-डायरेक्टर जोबन संधू और प्रॉड्यूसर हितेन को भी बादशाह के साथ समन किया गया है। सभी को 25 मार्च को दोपहर साढ़े 12 बजे बुलाया गया है। कहा गया है कि अगर वे आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इससे पहले हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बादशाह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। बादशाह को समन किया गया था, लेकिन वह राज्य महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।
राज्य आयोग ने कहा बादशाह देश छोड़कर ना भागें
राज्य आयोग ने बादशाह को लेकर कहा है कि वे देश छोड़कर भाग न सकें, इसलिए उनका पासपोर्ट भी जब्त किया जाए। बता दें कि बादशाह के गाने पर बवाल के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। साथ ही, गाने को यूट्यूब से भी हटा लिया गया था। हालांकि, रिलीज के हफ्तेभर के भीतर ही गाने के पांच करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हो चुके थे। हरियाणा के कई जिलों में रैपर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
वैसे बादशाह ने विवाद के बाद सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। उन्होंने वीडियो शेयर कर सबसे माफी मांगी थी और कहा था कि वे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वह सबसे माफी मांगते हैं।
बता दें कि इसी कॉन्ट्रोवर्सी के बीच बादशाह को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर को जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने धमकी में बादशाह को कहा था कि इस बार गोली सीधा माथे पर ही मारेंगे। हालांकि इस पर बादशाह ने कोई कमेंट नहीं किया है।
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