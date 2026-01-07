धुरंधर 2 में भी होगा फ्लिपेराची का Fa9la जैसा गाना? सिंगर बोले- मैं सरप्राइज रखने वाला था लेकिन…
धुरंधर का गाना याखी दूस-दूस इंदी खोश फस्ला... अब तक ज्यादातर भारत के म्यूजिक लवर्स गाना सीख चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या पार्ट 2 में भी ऐसा ही कोई गाना होगा? सिंगर फ्लिपेराची ने हिंट कर दिया है।
धुरंधर के सारे गाने इस साल चार्ट बस्टर पर टॉप ट्रेंड करते रहे लेकिन एक गाने ने खासतौर पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। यह गाना भले ही भारत के लोगों को समझ में ना आया हो, पर खूब रील्स बनीं। हम बात कर रहे हैं फ्लिपेराची के गाने फस्ला (Fa9la) की। अब तक ज्यादातर सिनेमालवर्स धुरंधर देख चुके हैं और पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि धुरंधर के दूसरे पार्ट में भी मेकर्स ने कोई ऐसा धमाकेदार गाना जरूर रखा होगा। अब सिंगर फ्लिपेराची ने इसका जवाब दिया है।
क्या धुरंधर 2 में होगी फ्लिपेराची वाइब?
फ्लिपेराची इंडिया टुडे से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत क्रेजी है। हर दिन मेरा डीएम फटने लगता है। इतने लोग मुझे गाने के लिए टैग कर रहे हैं कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं बहुत क्रेजी टाइम है।' फ्लिपेराची से पूछा गया कि क्या धुरंधर 2 में उनका कोई गाना दिखेगा? इस पर उनका जवाब था, 'कुछ हो सकता है, मैं इसे सरप्राइज रखने वाला था लेकिन मुझे लगता है कि कुछ है। मैं इस बारे में सबकुछ नहीं बताना चाहता लेकिन हां, कुछ जरूर हो सकता है।'
अक्षय खन्ना को पसंद करते हैं फ्लिपेराची
फ्लिपेराची का असली नाम हुस्साम असीम है। वह बहरीन के सिंगर हैं। वहां बैन के चलते वह धुरंधर नहीं देख पाए थे लेकिन एक इंटरव्यू में बताया था कि अक्षय खन्ना को बहुत पसंद करते हैं। इसी इंटरव्यू में फ्लिपेराची ने कहा था कि भारत के लोगों को नहीं पता है कि वे क्या गा रहे हैं लेकिन इतना प्यार देखकर बहुत खुश हैं।
अक्षय ने अपने मन से किए थे स्टेप्स
धुरंधर में फ्लिपेराची के गाने से जुड़े कई इंट्रेस्टिंग किस्से वायरल हो चुके हैं। जैसे डोंगा का रोल प्ले करने वाले नवीन कौशिक ने बताया था कि अक्षय कुमार पूरी फिल्म में सीरियस रहे किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस सीन में डांस करेंगे। यह डांस अचानक ही शुरू हुआ इसके बाद सारे लोग खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।