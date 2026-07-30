क्या रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का प्रभास की ‘आदिपुरुष’ जैसा होगा हाल?

रणबीर कपूर की रामायण का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को मिले-जुले रिव्यूज मिले हैं। रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। पर क्या रामायण का हाल भी साल 2023 में रिलीज हुई आदिपुरुष जैसा होगा?

राम और रावण की कहानी कई बार पर्दे पर आई है। इस कहानी में सबसे ऐतिहासिक मानी जाती है रामानंद सागर की रामायण। रामानंद सागर ने अपने सीरियल रामायण से एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि आजतक कोई इसको छू भी नहीं पाया है। रामानंद सागर की रामायण के बाद कई बार छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर राम और रावण की कहानी दिखाई गई। इन कहानियों में बड़े बजट की फिल्म थी आदिपुरुष। लेकिन आदिपुरुष का बॉक्स ऑफिस पर जैसा हाल हुआ, उससे साबित हुआ कि फिल्म का बजट बड़ा होने से कुछ नहीं होता है।

क्या आदिपुरुष जैसा होगा रामायण का हाल? अब रणबीर कपूर की रामायण की चर्चा तेज है। इस फिल्म का बजट काफी बड़ा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगा, ये बात देखना काफी दिलचस्प होगा। ट्रेलर रिलीज होने के बाद कई लोग फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं। वहीं, कई लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म का हाल भी आदिपुरुष जैसा होगा।

आदिपुरुष के साथ क्या हुआ था? क्या रामायण का हाल आदिपुरुष जैसा होगा? इस बारे में बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे आदिपुरुष एक खराब फिल्म का उदाहरण बन गई। आदिपुरुष का जब ऐलान हुआ था, फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर सामने आया, लोगों ने कहा कि फिल्म फ्लॉप होगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही है।

कितना था आदिपुरुष का बजट? रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदिपुरुष का बजट 500 से 700 करोड़ था। जब किसी फिल्म का बजट बड़ा होता है तो लोगों को उम्मीद होती है कि फिल्म में उन्हें बेस्ट क्वालिटी के विजुअलर इफेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन आदिपुरुष के साथ ठीक उल्टा हुआ। फिल्म का ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ, लोगों को फिल्म में इस्तेमाल हुए वीएफएक्स ने काफी निराश किया।

आदिपुरुष की जमकर हुई थी आलोचना फिल्म अपने विजुअल इफेक्ट्स से जमकर ट्रोल हुई। फिल्म में गैर-जरूरी क्रिएचर्स जैसे कि अजीब से चमगादड़ और ड्रैगन्स का इस्तेमाल किया गया। इस बात पर फिल्म की बहुत ट्रोलिंग हुईं। इसके अलावा फिल्म में किरदारों की कॉस्ट्यूम्स का भी मजाक उड़ाया गया। फिल्म में जिस तरह से डायलोग्स लिखे गए थे, उस वजह से तो फिल्म विवादों में भी आ गई थी। फिल्ममेकर्स का इरादा फिल्म को जन-जन तक पहुंचा था। इसलिए फिल्म की भाषा काफी सिंपल रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों ने कहा कि फिल्म ने किरदारों ने सड़क छाप छपरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

जिन किरदारों के बारे में लोग बचपन से पढ़ते और देखते आ रहे हैं, उन किरदारों को उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते देख लोगों को काफी ठेस पहुंची। यही वजह थी कि फिल्म को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और आदिपुरुष एक फ्लॉप साबित हुई।

आदिपुरुष की कास्ट और डायरेक्टर आदिपुरुष को ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में प्रभास (राघव), कृति सेनन (जानकी), सैफ अली खान (लंकेश) देवदत्त नागे (बजरंग), तेजस्विनी पंडित (शूर्पणखा) और सोनल चौहान (मंदोदरी) जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म को मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने लिखा था। बता दें, मनोज मुंतशिर आदिपुरुष को अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं।

आदिपुरुष से बेहतर है रामायण का ट्रेलर अब एक बार फिर एक बड़े बजट की रामायण पर्दे पर आने जा रही है। अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि ये फिल्म कैसा करेगी। ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म के अच्छा करने की थोड़ी उम्मीद तो जगी है। फिल्म के ट्रेलर को मिले-जुले रिव्यूज मिले हैं। वहीं, इस ट्रेलर को देखने के बाद लगता है कि नितेश तिवारी ने वो गलतियां नहीं की हैं जो आदिपुरुष में की गई थीं।

रामायण के ट्रेलर में क्या-क्या दिखा? फिल्म के ट्रेलर में लोगों को इसके विजुअल इफेक्ट्स पसंद आए हैं। वहीं, फिल्म में इस्तेमाल की भाषा भी लोगों को सभ्य लगी है। 4 मिनट 9 सेकेंड के ट्रेलर को ज्यादातर लोगों ने प्यार दिया है। कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि फिल्म आदिपुरुष से तो बहुत ज्यादा अच्छा करने वाली है।

4 मिनट 9 सेकेंड के ट्रेलर में रावण की एंट्री, राम के वनवास जाने, शूर्पणखा की नाक काटने वाली घटना, राम के वनवास जाने के बाद भरत द्वारा उनकी चरण पादुकाएं को राज गद्दी पर रखने, राम वनवास के वक्त राजा दशरथ की मनोव्यथा और लक्ष्मण की अपने भाई राम के प्रति प्रेम भाव जैसी चीजें दिखाई गई हैं।

फिल्म के इर्द-गिर्द बना सस्पेंस बढ़ा रहा लोगों की उत्सुकता रामायण का आदिपुरुष जैसा हाल नहीं होगा क्योंकि मेकर्स ने फिल्म के इर्द-गिर्द शुरू से ही काफी सस्पेंस बनाया हुआ है। आज ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी लोग कई सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा सवाल है कि मेकर्स हनुमान की झलक कब दिखाएंगे। अगर फिल्म रिलीज होने तक मेकर्स दर्शकों के मन में इसी तरह का अलग-अलग चीजों को लेकर सस्पेंस बनाने में कामयाब रहते हैं, तो वाकई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर सकती है।

साई पल्लवी के लिए फैंस उत्साहित वहीं, फिल्म में एक्टर्स को लेकर भी लोगों के बीच बज बना हुआ है। जब ऐलान हुआ था कि साई पल्लवी सीता के रोल में नजर आएंगी। उसी वक्त से साई पल्लवी के फैंस उनके सीता लुक का इंतजार कर रहे थे। अब ट्रेलर में लुक रिवील होने के बाद कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि साई पल्लवी सीता के रोल के लिए सटीक हैं। उनसे बेहतर इस रोल के लिए कोई भी नहीं हो सकता है।

यश का स्टारडम आएगा काम साउथ में एक्टर्स को लोग पूजते हैं। अगर उनके फेवरेट एक्टर्स की फिल्म रिलीज हो रही होती है, उसे लेकर वहां के लोगों में एक अलग ही तरह का क्रेज दिखता है। साउथ के सुपरस्टार यश जो फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं, उन्हें लेकर फैंस पहले सी बहुत उत्सुक थे। अब जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और यश के किरदार से पर्दा हट गया है तो फैंस का क्रेज फिल्म को लेकर आज भी बढ़ गया है। कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि यश रावण के किरदार में दमदार नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं लोग आदिपुरुष के रावण (सैफ अली खान) से यश की तुलना करके लोग कह रहे हैं कि रावण इस तरह का ही होना चाहिए। साफ है कि यश के फैंस तो फिल्म देखने पहुंचेंगे ही।

नितेश तिवारी की रामायण का बज न केवल भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में ही बन गया है। फिल्म का ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील किया गया था। उस ट्रेलर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर एक शख्स जो कॉमिक कॉन का हिस्सा था, उन्होंने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की काफी तारीफ की थी।