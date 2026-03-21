धुरंधर 2 का आखिरी सीन आपसे भी हुआ मिस; वहीं से शुरू होगा पार्ट 3? हमजा को पकड़ने वाले ओमार ने दिया जवाब
धुरंधर 2 का आखिरी सीन चर्चा में है। जिसने देखा, वे दूसरों के सामने जलवा मेनटेन कर रहे हैं, जिनसे मिस हुआ वे पछता रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि फिल्म का तीसरा पार्ट आ सकता है। जानें एक्टर आदित्य उप्पल का क्या कहना है।
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 में दर्शकों को कई सरप्राइज मिले। कई लोगों ने फिल्म का एक सीन मिस कर दिया जो एंड क्रेडिट के बाद दिखाया गया था। वहीं ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि धुरंधर का तीसरा पार्ट आएगा या नहीं। धुरंधर द रिवेंज में हमजा को गिरफ्तार करने वाले आदित्य उप्पल ने अब लास्ट सीन पर बात की है जिसमें वह दिखाई दिए। इतना ही नहीं उन्होंने फिल्म का पार्ट 3 आने के कयासों पर भी बात की।
आखिरी सीन पर ये बोले आदित्य
धुरंधर 2 रिलीज से कुछ वक्त पहले दर्शकों से अपील की थी कि एंड क्रेडिट तक रुकें। कुछ लोग समझ नहीं पाए और एक सीन मिस कर दिया। यह सीन आदित्य उप्पल और राज जुत्सी के बीच होता है। आदित्य फिल्म में पुलिस अफसर ओमार और राज मिलिट्री अफसर जनरल शमशाद हसन बने हैं। फिल्म का स्पॉयलर दिए बिना बताते हैं कि खुद ओमार यानी आदित्य का इस पर क्या कहना है। इंडिया फोरम से बातचीत में आदित्य बोले, 'जब आप देखते हैं वो हमजा को छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि जब आप पूरी फिल्म में पता लगे रहे हैं कि वो शख्स कौन है जिसे पकड़ना है,जब आप उसको पकड़ ले और कोई बोले कि इसको रिलीज कर दो तो ये बहुत अहम सीन है।'
पहले आना चाहिए था सीन
आदित्य आगे बताते हैं, 'हालांकि जब आप फिल्म देखते हैं तो वो सीन तभी आना चाहिए जब मैं रणवीर को मार रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि ये डायरेक्टर का विजन है कि उन्होंने ध्यान रखा कि ये सीन लास्ट में आए। उसका एंड में जो इम्पैक्ट आया, वो दस गुना है। मुझे लगता है कि यह डायरेक्टर और उनकी अप्रोच है कि कॉन्टेंट इस तरीके से यूज किया कि उन्हें पता था कि इम्पॉर्टेंट सीन कैसे जोड़े जाएं।'
क्या आगे जाएगी ओमार की जर्नी?
आदित्य बोलते हैं, 'सीन वायरल हो गया है। उसके कई मतलब लगाए जा रहे हैं। मीम्स बन रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि पार्ट 3 आने वाला है। कई लोग कह रहे हैं कि ये इसी सीन से शुरू होगा। इससे ओमार हैदर की जर्नी आगे जाएगी क्योंकि वो अभी भी सिस्टम में है तो कहानी आगे बढ़ेगी लेकिन कैसे शेप लेगी, पार्ट 3 है कि नहीं सिर्फ आदित्य सर जानते है।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।