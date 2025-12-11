क्या कभी पाकिस्तान जाएंगी आलिया भट्ट? लव एंड वॉर एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनीं। इस दौरान आलिया से एक फैन ने पूछा कि क्या काम के लिए वो कभी पाकिस्तान जाएंगी? इस सवाल का आलिया ने जो जवाब दिया वो फैंस को काफी पसंद आया।

बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हिरोइनों में से एक आलिया भट्ट रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 5वें एडिशन का हिस्सा बनीं। आलिया भट्ट को बुधवार को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान आलिया भट्ट से पूछा गया कि क्या वो काम के लिए कभी पाकिस्तान जाएंगी। इस सवाल का जो आलिया भट्ट ने जवाब दिया वो सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आया। इसी के साथ आलिया भट्ट ने इस इवेंट में एक्ट्रेस ने अपनी बेटी को लेकर भी बात की।

भारत को रिप्रेजेंट करते हुए महसूस होता है दबाव? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस इवेंट में आलिया भट्ट से पूछा गया कि क्या भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हुए उन्हें दबाव महसूस होता है? इस सवाल के जवाब में आलिया भट्ट ने कहा कि उन्हें भारत को इंटरनेशनल स्टज पर रिप्रेजेंट करके दबाव नहीं बल्कि गर्व महसूस होता है।

क्या पाकिस्तान जाएंगी आलिया भट्ट? वहीं, आलिया से एक पाकिस्तानी फैन ने पूछा कि क्या वो पाकिस्तान आएंगी? इस सवाल के जवाब में आलिया भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा- मैं जहां काम ले जाएगा, वहां चली जाऊंगी। एक्ट्रेस ने इस दौरान नेपोटिज्म को लेकर भी बात की। आलिया ने कहा कि जब ऑडियंस को लगता है कि कोई वाकई कुछ लेकर आ रहा है, तो सब माफ हो जाता है।