कौन शाहरुख खान? आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी… विवेक ओबरॉय ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
संक्षेप: विवेक ओबरॉय का कहना है कि कुछ साल बाद लोग कह सकते हैं, कौन शाहरुख खान? उन्होंने कहा कि लोग बीते हुए कल को भूलते जाते हैं जैसे रणबीर के फैन शायद राज कपूर को ना जानते हों।
विवेक ओबरॉय फिल्मी दुनिया की मोह-माया और स्टारडम से काफी दूर हैं। उनका मानना है कि नाम, शोहरत सब क्षणिक होता है। कुछ साल बाद इतिहास में आपका वजूद खत्म हो जाता है। उन्होंने राज कपूर का उदाहरण देकर कहा कि उन्हें आने वाली पीढ़ी उतना नहीं जानती। शायद शाहरुख खान को भी 2050 तक लोग भूलने लगेंगे।
इतिहास से हो जाएंगे बाहर
विवेक ओबरॉय पिंकविला से बात कर रहे थे। बोले, '1960 में कौन सी फिल्म आई, किसने काम किया, आज आप पूछें तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतिहास से बाहर निकाल दिए जाएंगे। 2050 में लोग बोलेंगे कौन शाहरुख खान,शायद।'
राज कपूर का दिया उदाहरण
इसके बाद विवेक राज कपूर का जिक्र ले आए और बोले, 'जैसे लोग आज पूछ सकते हैं, 'राज कपूर कौन है?' मैं और आप, हम उन्हें सिनेमा का भगवान कहते हैं लेकिन अगर आप किसी यंगस्टर से पूछें जो रणबीर कपूर का फैन, वे शायद राज कपूर को जानते भी नहीं होंगे।'
इंडस्ट्री में ऐक्टिव शाहरुख के बच्चे
बता दें कि शाहरुख खान अक्सर खुद को आखिरी सुपरस्टार बोलते हैं। अब उनके बच्चे भी इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं। सुहाना एक्टिंग डेब्यू कर चुकी हैं और आर्यन के डायरेक्शन में बनी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी खूब देखी गई। शाहरुख खान ने अपने बेटे की फिल्म में कैमियो दिया था। शाहरुख खान की पिछली तीन फिल्में पठान, जवान और डंकी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2600 करोड़ रुपये कमा चुकी हैं। दर्शकों को उनकी अपकमिंग फिल्म किंग का इंतजार है।
