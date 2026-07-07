अचानक क्यों बढ़ने लगे हैं मूवी टिकटों के दाम? समझिए मल्टीप्लेक्स मालिकों की यह नई तरकीब
क्या आपने भी नोटिस किया कि फिल्म की टिकटें महंगी होती जा रही हैं? फिल्म देखने के शौकीनों के लिए नई हकीकत बनता जा रहा यह अनुभव किसी इत्तेफाक की वजह से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रणनीति है।
फिल्म की टिकट बुक करने के लिए कई लोग अब 'बुक बाय शो' की बजाए PVR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। ताकि सस्ते दाम में टिकट खरीद सकें। कुछ इससे भी एक कदम आगे निकल जाते हैं, और ऑनलाइन टिकट के दाम चेक करने के बाद सीधा थिएटर पहुंचकर वहां से टिकट बुक करते हैं, ताकि सस्ते दाम में सिनेमा देखने का अनुभव मिल सके। लेकिन क्या आपने भी पिछले कुछ वक्त से यह नोटिस किया है कि सीधे मल्टीप्लेक्स से भी टिकट बुक करने पर उसके दाम आपको ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे।
अब थिएटर में लगा रहे हैं यह तकरीब
दरअसल फिल्म देखने के शौकीनों के लिए नई हकीकत बनता जा रहा यह अनुभव किसी इत्तेफाक की वजह से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रणनीति है, जिसका इस्तेमाल होटल और फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए काफी वक्त से किया जा रहा है। अब मल्टीप्लेक्स चेन भी इसे इस्तेमाल करने लगी हैं। इस तकनीक के जरिए जैसे-जैसे ऑडिटोरियम की सीटें बढ़ती जाती हैं, डिमांड के मुताबिक उस शो की बची हुई सीटों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। जिससे कम शोज चलाकर एक तरफ लोगों को उस शो की सीटें दी जा सकें, दूसरी तरफ थिएटर मालिकों का भी फायदा हो जाए।
क्या बोले पीवीआर के बिजनेस चीफ?
इस प्रोसेस को डायनैमिक प्राइसिंग मॉडल कहा जाता है। एक ऐसा मॉडल जो मांग के आधार पर टिकट की कीमतों में उतार-चढ़ाव की अनुमति देता है। इस मामले में PVR INOX के बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रैटजी चीफ कमल ज्ञानचंदानी ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में बताया, “डायनैमिक प्राइजिंग ग्लोबल लेवल पर स्वीकार की जा रही रेवेन्यू मैनेजमेंट प्रोसेस है, जिसे फ्लाइटों, होटलों, खेल और लाइव एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग सेक्टरों में अपनाया जा रहा है। पीवीआर आयनॉक्स में हमने कुछ सालों पहले अपनी रेवेन्यू मैनेजमेंट स्ट्रैटजी के तहत इस मॉडल को लागू किया था, ताकि दर्शकों को टिकट की कीमतों के अलग-अलग विकल्प देते हुए ऑक्यूपेन्सी बेहतर की सके।”
थिएटर या दर्शक, किसका होगा फायदा?
ज्ञानचंदानी ने बताया कि इसका उद्देश्य हमारे नेटवर्क में डिमांड को बैलेंस करना और ग्राहकों के लिए ज्यादा फ्लैक्सिबिलिटी देना है। एक तरफ इस तरकीब से डिमांड में चल रही फिल्मों के शोज को हाउसफुल होने से रोका जा सकेगा और उसे पसंद की सीट मिलेगी जो उसके लिए ज्यादा दाम चुकाने को तैयार है। दूसरी तरफ ऐसे शोज जिनकी टिकटें बिक ही नहीं रही हैं, वो बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध हो सकेंगी। अब इसमें मल्टीप्लेक्स मालिकों का ज्यादा फायदा है या फिर दर्शकों का, यह तो आप अभी तक समझ ही चुके होंगे। फिलहाल अगली बार थिएटर जाकर भी टिकट बुक करने पर अगर ज्यादा दाम देने पड़ें, तो समझ जाइएगा कि माजरा क्या है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।