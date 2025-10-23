Hindustan Hindi News
CBI की रिपोर्ट पढ़ भड़का सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, वकील ने कहा- कई पहलुओं को किया गया नजरअंदाज

संक्षेप: सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट जमा की है जिसे एक्टर के परिवार ने कोर्ट में चैलेंज किया है।

Thu, 23 Oct 2025 04:38 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
सुशांत सिंह राजपूत की मौत को चार साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन यह मामला आज भी विवादों से घिरा हुआ है। दरअसल, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि जांच में उन्हें किसी भी तरह की साजिश या आत्महत्या के लिए उकसाने के सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में परिवार वालों ने कोर्ट में विरोध याचिका दायर की है।

वकील का बयान

सुशांत का परिवार इस रिपोर्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। परिवार के वकील वरुण सिंह ने इसे “आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज” बताया और कहा कि CBI की जांच अधूरी और सतही है। उनके मुताबिक, जांच एजेंसी ने कई जरूरी पहलुओं को नजरअंदाज किया है और महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे चैट रिकॉर्ड्स, डिजिटल डेटा, मेडिकल रिपोर्ट्स और गवाहों के बयान को कोर्ट में पेश ही नहीं किया है।

मिसिंग हैं बैंक स्टेटमेंट

रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने न तो उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया और न ही उनके पैसों या संपत्तियों का दुरुपयोग किया। इस पर वरुण सिंह का कहना है कि सिर्फ यह कहना कि “सुशांत के अकाउंट से पैसे नहीं निकाले गए” काफी नहीं है, जब तक कि बैंक स्टेटमेंट अदालत के सामने पेश न किए जाएं।

दिसंबर में होगी अगली सुनवाई

परिवार के इस विरोध के बाद अब मामला एक बार फिर अदालत में पहुंच गया है। इस केस की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को पटना की सुंदरीम कोर्ट में होने वाली है।

