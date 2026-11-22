हनुमान के रोल के लिए सनी देओल ही क्यों? डायरेक्टर नितेश तिवारी ने दिया जवाब
सनी देओल को ही क्यों रामायण मूवी में हनुमान जी का रोल दिया गया, और क्यों उनकी एंट्री पार्ट-1 में नहीं दिखाई गई? डायरेक्टर-प्रोड्यूसर ने दिए ये जवाब।
नमित मल्होत्रा की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट रही है। रिलीज के बाद से लेकर अभी तक फिल्म 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म के पार्ट-1 को दर्शकों ने हाथों-हाथ लिया है और अब पार्ट-2 का बेसब्री से इंतजार है। जहां फिल्म का पार्ट-1 प्रभु श्रीराम और रावण की कहानी पर फोकस्ड रहा, वहीं पार्ट-2 के लीड हीरो हनुमान जी रहने वाले हैं। एक हालिया बातचीत में नमित मल्होत्रा ने हनुमान जी की तुलना मार्वल मूवीज के रामायण से करते हुए बताया कि पार्ट-2 में हनुमान कहानी को लीड करेंगे। वहीं नितेश तिवारी ने बताया कि क्यों उन्होंने हनुमान के रोल के लिए सनी देओल को ही चुना।
रामायण से सबका फेवरिट किरदार हैं हनुमान
रामायण मूवी के पार्ट-2 में सनी देओल हनुमान जी का किरदार निभाते नजर आएंगे। नमित मल्होत्रा ने 'रामायण' की कहानी में हनुमान जी के महत्व के बारे में बताया। साथ ही डायरेक्टर नितेश तिवारी ने यह भी बताया कि क्यों उनके मुताबिक सनी देओल इस किरदार को निभाने के लिए बिलकुल सही एक्टर हैं। गोल्ड डर्बी के साथ एक बातचीत में 'रामायण' मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने हनुमान जी को रामायण का सबसे पसंदीदा किरदार बताया। पार्ट-2 की कहानी के बारे में थोड़ा सा हिंट देते हुए नमित मल्होत्रा ने कहा कि यह दर्शकों के लिए किसी रोलर-कोस्टर जर्नी से कम नहीं होगी।
नमित ने आयरन मैन से की हनुमान की तुलना
नमित मल्होत्रा ने कहा, "उन्हें आप हमारे यहां का आयरन मैन समझिए, क्योंकि वह लोगों के फेवरिट हैं। अगली फिल्म इससे कहीं बढ़कर होगी, क्योंकि उसमें हमारे पास हनुमान हैं। यह किसी रोलर-कोस्टर जर्नी से कम नहीं होगा।" नमित मल्होत्रा ने कहा कि यह अच्छा ही है कि हमने इंट्रोडक्शन सीन को बचाकर रखा है, क्योंकि हमने दर्शकों को इस सस्पेंस के साथ छोड़ा है कि राम आगे क्या करेंगे? और अब आप आगे देखेंगे कि आगे कौन कमान संभालने वाला है। बता दें कि रामायण के पार्ट-1 में हनुमान जी की बस थोड़ी सी झलक है।
क्यों हनुमान के रोल के लिए सही हैं सनी देओल?
हालांकि इसमें भी आपको सनी देओल का हनुमान लुक में चेहरा नजर नहीं आता है। यह एक VFX से बनाए गए सीन जैसा ज्यादा लगता है। क्यों हनुमान का किरदार निभाने के लिए सनी देओल सटीक एक्टर हैं, इस बारे में बातचीत के दौरान डायरेक्टर नितेश तिवारी ने कहा कि हनुमान का किरदार पारंपरिक रूप से बहुत पॉपुलर एक्टर्स ने किया है। हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए था, जो मासूम भी हो, लेकिन जब हनुमान जी गुस्सा करते हैं तो पर्वत भी कांपने लगते हैं। इसीलिए सनी देओल को चुना गया, एक्टर जो उस अमर किरदार के साथ न्याय कर सके।
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