शाहरुख खान संग डांस करने से क्यों किया था मना? रवीना टंडन ने सालों बाद बताई ‘ना’ कहने की वजह
Raveena Tandon: रवीना टंडन ने अपने करियर में कई फिल्मों और गानों को करने से इनकार किया था। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो सुपरहिट रहे। इतना ही नहीं एक बार तो रवीना ने शाहरुख खान संग काम करने से इनकार कर दिया था। क्या रही थी वजह? चलिए जानते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को उन अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिनके नाम का 90 के दशक में सिक्का चला करता था। रवीना टंडन पर्दे पर अपने अपीयरेंस से लेकर अपनी निजी जिंदगी तक के लिए चर्चा में रहीं। अब एक ताजा इंटरव्यू में रवीना ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। रवीना ने बताया है कि उन्होंने करण जौहर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' रिजेक्ट कर दी थी। इतना ही नहीं रवीना ने शाहरुख खान का आइकॉनिक गाना 'छैय्या छैय्या' भी करने से मना कर दिया था। रवीना टंडन ने ऐसा करने की वजह भी बताई है और इससे यह भी पता चलता है कि वह अपने प्रोफेशन और अपनी इमेज को लेकर उस वक्त कितनी ज्यादा संजीदा थीं।
पहले रवीना टंडन को ऑफर हुआ था यह रोल
रवीना टंडन ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उस दौर में उनके पास कई बड़े ऑफर थे, लेकिन अपनी इमेज और करियर ग्राफ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ कड़े फैसले लिए थे। आज भले ही वो फिल्में और गाने कल्ट क्लासिक बन चुके हैं, लेकिन रवीना को अपने उन फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है। फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में रानी मुखर्जी ने 'टीना' का जो किरदार निभाया था, वह पहले रवीना टंडन को ऑफर हुआ था। रवीना ने बताया कि उस समय वह और काजोल एक ही दौर की बड़ी एक्ट्रेसेस थीं और एक-दूसरे की कॉम्पिटिटर मानी जाती थीं।
क्यों छोड़ी करण जौहर की 'कुछ कुछ होता है'?
रवीना टंडन ने बताया कि वह काजोल के अपोजिट 'सेकंड लीड' रोल नहीं करना चाहती थीं। रवीना के मुताबिक, 'मैंने करण जौहर से कहा था कि काजोल मेरे ही साथ की हैं, ऐसे में मैं फिल्म में उनके पीछे नहीं खड़ी हो सकती।' रवीना ने यह भी खुलासा किया कि करण जौहर आज भी मजाक में इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्होंने उनकी पहली फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। आखिरकार यह रोल रानी मुखर्जी के पास गया और उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यानि जिस फिल्म को रवीना ने ठुकरा दिया था उसी ने रानी मुखर्जी की किस्मत के लिए नए दरवाजे खोल दिए।
'छैय्या छैय्या' के लिए शाहरुख खान को कहा 'ना'
सिर्फ फिल्में ही नहीं, रवीना टंडन ने बॉलीवुड के सबसे यादगार गानों में से एक 'छैय्या छैय्या' में भी काम करने से मना कर दिया था। फिल्म 'दिल से' के इस गाने में शाहरुख खान के साथ मलाइका अरोड़ा नजर आई थीं, लेकिन मेकर्स की पहली पसंद रवीना थीं। रवीना ने बताया कि उस वक्त उन्होंने 'शहर की लड़की' जैसा सुपरहिट गाना किया था, जिसके बाद उन्हें डर था कि कहीं उन पर 'आइटम सॉन्ग' गर्ल का टैग न लग जाए। वह नहीं चाहती थीं कि इंडस्ट्री उन्हें केवल डांस नंबर करने वाली एक्ट्रेस के तौर पर देखने लगे। रवीना ने कहा, 'उस वक्त स्टीरियोटाइप होना बहुत आसान था, इसलिए मैंने उस आइकॉनिक गाने का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था।'
रवीना को नहीं है अपने फैसलों पर कोई मलाल
यानि रवीना की वजह से उधर रानी मुखर्जी और इधर मलाइका अरोड़ा को मौका मिला और वह रातों-रात स्टार बन गईं। रवीना टंडन का मानना है कि अपने करियर में हर एक्टर अपनी समझ से फैसले लेता है और उन्हें अपनी किसी चॉइज पर दुख नहीं है। रवीना ने साफ किया कि वह उस वक्त अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक खास दिशा में लेकर जाना चाहती थीं। रवीना के वर्क फ्रंट की बात करें तो 'मोहरा', 'अंदाज अपना अपना' और 'दमन' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस आज भी ओटीटी पर अपनी परफॉर्मेंसेज से दर्शकों का दिल जीत रही हैं।
