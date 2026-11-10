रावण ने क्यों रख लिया था जटायू का नाखून? समझिए 'रामायण' के इस सीन का क्या है मतलब
नमित मल्होत्रा की रामायण का एक सीन ऐसा है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन बहुत से लोग इसका मतलब नहीं समझ पाए।
रावण और जटायू का युद्ध नमित मल्होत्रा की 'रामायण - पार्ट 1' की हाइलाइट बना हुआ है। दर्शकों ने शायद रावण और जटायू का युद्ध इतने भव्य अंदाज में कभी नहीं देखा है। फिल्म के ट्रेलर के वक्त से ही जटायू 'रामायण' मूवी के सबसे अहम किरदारों में से एक बन गया था। मेकर्स जटायू पर एक अलग से स्पिन ऑफ मूवी बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। फिल्म में रावण और जटायू के युद्ध का एक सीन ऐसा भी है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। फिल्म में दिखाया गया है कि रावण जटायू को मारने के बाद उसका एक नाखून अपने पास रख लेता है, लेकिन क्यों? चलिए समझते हैं।
फिल्म में रोमांच से भर देता है सीन
जटायू की उम्र 60,000 साल थी, लेकिन फिर भी जब वह देखता है कि रावण सीता को हरण कर ले जा रहा है, तो वह अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। बूढ़े जटायू को यह पता था कि शायद वह रावण से जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वह उससे भिड़ जाता है। जटायू बहुत ही धुरंधर योद्धा था और उसने दशरथ के साथ कई बार युद्ध लड़े और जीते थे। फिल्म में दिखाया गया है कि एक बार तो जटायू रावण की गर्दन काट देता है, लेकिन रावण का सिर एक बार फिर उग आता है।
रावण को लगभग हरा देता है जटायू
रावण पलटवार करता है और पहले जटायू का पंख काट देता है और फिर उसे बहुत बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद आता है वह सीन, जिसने लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। रावण जटायू को मारने के बाद उसका एक नाखून अपने पास रख लेता है। सवाल उठता है क्यों? दरअसल रावण के लिए जटायू कोई साधारण दुश्मन नहीं है। वह एक बहुत काबिल योद्धा है। अपनी उम्र के बावजूद जब वह रावण को सीता को ले जाते हुए देखता है तो भिड़ जाता है। रावण जिसे किसी की बात सुनने की आदत नहीं थी, उसके लिए यह किसी अपमान जैसा था।
फिल्म में क्या है इस सीन का मतलब?
उसके अहंकार को जिस कील से चोट लगी, वह उसी कीट को तोड़कर एक याद के तौर पर साथ रखना चाहता था। इसे रावण के अहंकार की निशानी के तौर पर देखा जा सकता है। जटायु को हराने के बाद भी, वह बस यूं ही दूर नहीं चला जाता। वह उस पक्षी का एक हिस्सा ले लेता है जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, लगभग ऐसे जैसे वह अपमान की याद दिलाना चाहता हो। हालांकि यहां यह जान लेना जरूरी है कि जिस सीन में रावण जटायु का नाखून तोड़कर रख लेता है, वह फिल्म में एक क्रिएटिव एडिशन है। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है। अरण्य कांड में जटायू रावण को यह याद दिलाकर रोकने की कोशिश करता है कि किसी दूसरे आदमी की पत्नी का हरण करना गलत है।
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