शाहरुख को क्यों नहीं किया राम गोपाल ने कभी डायरेक्ट? बोले- उन्हें सीन के बारे में बताते हैं तो...

संक्षेप: शाहरुख खान और राम गोपाल वर्मा ने साथ में कभी काम नहीं किया है। राम गोपाल ने वैसे कई एक्टर्स संग काम किए हैं, लेकिन कभी शाहरुख के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। अब राम गोपाल ने इसकी वजह बताई है।

शाहरुख खान एक ऐसे स्टार हैं जिनके साथ हर फिल्ममेकर काम करना चाहता है। कई डायरेक्टर्स ने उनके साथ हिट फिल्में भी दी हैं। वहीं बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने कभी उनके साथ काम नहीं किया जिन्होंने सत्या और रंगीला जैसी हिट फिल्में दी हैं। राम गोपाल ने अब उसकी वजह बताई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों नहीं किया साथ काम रेडियो नशा से बात करते हुए राम ने कहा, ‘हमारी कई मीटिंग्स हुई, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि शाहरुख एनर्जी से भरे एक लाइव तार हैं। मेरी फिल्ममेकिंग स्टाइल कम्पोज और इन्टेंस है। शाहरुख को उस स्थान तक सीमित रखना उनके और उनके फैंस के साथ अन्याय था, जो उनके चार्म और करिश्मे की उम्मीद लेकर आते हैं। एक पॉइंट पर मैंने उन्हें कंपनी के लिए अप्रोच किया था। लेकिन मलिक के किरदार को बहुत ही शांत और आलसी होना चाहिए था जो शाहरुख से लोगों की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत है।’

शाहरुख को लेकर क्या बोले उन्होंने आगे कहा, ‘जब आप शाहरुख खान को सीन के बारे में बताते हैं, वह उठते हैं और बस कर देते हैं। वह शानदार हैं। मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए फिल्म में कुछ नहीं है। डायरेक्टर्स उनकी फिल्मों में कोई बड़ा अंतर नहीं डालते, क्योंकि वह कैमरा पूरी तरह से अकेले ही संभाल सकते हैं। यह काफी अलग तरह का स्टारडम है।’

राम गोपाल वर्मा की लास्ट डायरेक्टेड फिल्म व्युहम पार्ट 2 थी। अब वह हॉरर थ्रिलर फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है पुलिस स्टेशन में भूत। फिल्म में मनोज बाजपेयी, जेनेलिया देशमुख और राम्या कृष्णन हैं।