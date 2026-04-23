राजेश खन्ना के बंगले को क्यों कहते थे 'आशीर्वाद'? इस खास शख्स ने दिया था ये नाम

Rajesh Khanna Sea Facing Bungalow: राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पर क्या आप जानते हैं कि उनके बंगले के नाम आशीर्वाद ही क्यों था? ये नाम किसने रखा था?

फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के कितने बेहतरीन एक्टर हैं इसके गवाही उनकी फिल्में देती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही कई हिट फिल्में दीं। राजेश खन्ना के करियर के बहुत से किस्से आपने पढ़े और सुने होंगे। उनके करियर की तरह ही उनके बंगले आशीर्वाद के भी कई किस्से हैं। राजेश खन्ना हमेशा से सी-फेसिंग बंगला खरीदना चाहते थे। जब उन्होंने कार्टर रोड स्थित बंगला खरीदा तब वो बहुत खुश थे, लेकिन क्या आप जानते हैं राजेश खन्ना ने जो बंगला लिया था उसे कभी भूत बंगला कहा जाता था। उसे शापित माना जाता था। आइए जानते हैं राजेश खन्ना ने इस बंगले को कितने में खरीदा था और इसका नाम आशीर्वाद कैसे पड़ा? किसने इसका नाम आशीर्वाद रखा?

राजेश खन्ना ने किससे खरीदा था अपने सपनों का घर? राजेश खन्ना के जीवन पर लिखी किताब ‘राजेश खन्ना-कुछ तो लोग कहेंगे’ में जानकारी दी गई है कि कार्टर रोड के जिस बंगले में राजेश खन्ना रहते थे वो सालों तक खाली पड़ा था। उसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। लोग उस बंगले को भूत बंगला कहते थे। बंगले का मालिक उसे बेहद सस्ते दाम पर बेचने को भी तैयार था। ये बात जब एक्टर राजेंद्र कुमार को पता चली तो वो ये बंगला खरीदने को तैयार हो गए।

सालों से नहीं बिके बंगले को राजेंद्र कुमार ने खरीदा था बंगला खरीदने के लिए राजेंद्र कुमार ने बीआर चोपड़ा से बात की। वो बीआर चोपड़ा की फिल्म कानून और दो और फिल्मों में काम करने को तैयार हो गए। हालांकि, उन्होंने बीआर चोपड़ा के सामने शर्त रखी कि उन्हें सभी फिल्मों की फीस एडवांस दी जाए। बीआर चोपड़ा इस बात के लिए मान गए और राजेंद्र कुमार को 90 हजार रुपये एडवांस दे दिए।

राजेंद्र कुमार की पलटी किस्मत राजेंद्र कुमार ने भूत बंगले के नाम से मशहूर बंगले को 60 हजार में खरीद लिया। इसके बाद, राजेंद्र कुमार के करीबी दोस्त मनोज कुमार ने उन्हें सलाह दी कि वो बंगले में शिफ्ट होने से पहले खास पूजा करा लें। राजेंद्र कुमार ने यही किया। इस बंगले में शिफ्ट होने के बाद राजेंद्र कुमार ने बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिंपल रखा। बंगले में शिफ्ट होने के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत पलटी। उनकी फिल्में जुबली मनाती थीं और उन्हें ‘जुबली कुमार’ का नाम मिला।

5 लाख था राजेश खन्ना का साइनिंग अमाउंट राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से ही बाद में ये बंगला खरीदा। दरअसल, राजेंद्र कुमार कुछ सालों बाद वो बंगला छोड़कर पाली हिल इलाके में शिफ्ट हो गए। अब उस बंगले को इंतजार अपने नए मालिक का था। वो नए मालिक कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना हमेशा से ही एक सी-फेसिंग बंगला खरीदना चाहते थे। बंगला खरीदने के लिए राजेश खन्ना ने अपनी साइनिंग फीस भी बढ़ा दी थी। उस दौर में राजेश खन्ना एक फिल्म को साइन करने के लिए 5 लाख रुपये लेते थे। उस वक्त में शायद ही कोई और एक्टर इतना पैसा ले रहा था।

बंगले के लिए साइन कर ली थी ये फिल्म बंगला खरीदने के लिए राजेश खन्ना को पैसों की जरूरत थी। उस वक्त मद्रास से एक निर्माता एम एम चिनप्पा देवर मुंबई आए थे। वो राजेश खन्ना को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। ये फिल्म पहले तमिल भाषा में बन चुकी थी। राजेश खन्ना से मीटिंग में देवर ने उन्हें मोटी रकम ऑफर की। चूंकि, राजेश खन्ना को घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, उन्होंने वो ऑफर ले लिया।

फिल्म के लिए 9 लाख रुपये जिस फिल्म का ऑफर राजेश खन्ना को मिला था उस फिल्म का नाम है- हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने बैठे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वो इतना पैसा ले चुके थे कि अब फिल्म को मना भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद राजेश खन्ना ने सलीम खान और जावेद अख्तर से मुलाकात की और फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव कराए। सलीम खान बताते हैं राजेश खन्ना को गाड़ी और घर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने अपने साइनिंग अमाउंट से चार लाख रुपये ज्यादा लिए थे, यानी राजेश खन्ना ने फिल्म के लिए करीबन 9 लाख रुपये लिए थे।

राजेश खन्ना के बंगले का नाम ‘आशीर्वाद’ किसने रखा? कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो राजेश खन्ना ने अपना बंगला राजेंद्र कुमार से साढ़े तीन लाख रुपये में खरीदा था। स्टारडम के 1 साल के अंदर ही राजेश खन्ना ने अपना सी-फेसिंग बंगला खरीदने का ख्वाब पूरा कर लिया था। राजेश खन्ना ने बंगला खरीदने के बाद अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना (राजेश खन्ना के चाचा जिन्होंने एक्टर को गोद लिया था) से बंगले का नाम रखने को कहा।चुन्नीलाल खन्ना ने ही राजेश खन्ना के बंगले का नाम आशीर्वाद रखा था।

‘आशीर्वाद’ नाम रखने के पीछे क्या थी वजह? चुन्नीलाल खन्ना ने ये नाम बहुत सोच-समझकर रखा था। एक्टर सचिन पिलगांवकर के हवाले से किताब में बताया गया है कि राजेश खन्ना के पिता चाहते थे कि उनका बेटा हमेशा आशीर्वाद के साए में रहे। अगर राजेश खन्ना से जलने वाले लोग उन्हें चिट्ठियों में गाली भी लिखें तब भी उन्हें पते के रूप में राजेश खन्ना, आशीर्वाद तो लिखना ही पड़ेगा। इस तरह राजेश खन्ना को अपने घर पर आनेवाले हर खत के साथ आशीर्वाद मिलेगा। यही वजह है कि उनके बंगले का नाम आशीर्वाद रखा गया।