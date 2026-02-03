Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडWhy R Madhavan was named Rain Man on Dhurandhar movie Set
क्यों 'रेन मैन' रखा गया था आर माधवन का नाम? धुरंधर में पहले ऐसे शूट होना था यह वाला सीन

संक्षेप:

Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में आर माधवन अजय सान्याल का किरदार निभाते नजर आए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी फिल्म में एक ऐसा भी सीन था जो बिलकुल अलग तरह से दिखाया जाना था।

Feb 03, 2026 01:33 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर आर माधवन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। फिल्म धुरंधर-2 का टीजर वीडियो मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है और दर्शक फिर एक बार माधवन को बड़े पर्दे पर अजय सान्याल की भूमिका में देख पाएंगे। फिल्म के टीजर की रिलीज से एक दिन पहले एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पार्ट-1 की शूटिंग के दौरान की एक खूबसूरत याद साझा की। माधवन ने लद्दाख के बरसाती मौसम का एक पुराना क्लिप शेयर किया, जहां पर उन्होंने आदित्य धर डायरेक्टेड फिल्म धुरंधर की शूटिंग की थी।

इस तरह शूट होना था यह वाला सीन

आर माधवन वीडियो में वही जगह दिखा रहे हैं जहां से फिल्म की शुरुआत होती है। भारत के NSA अजय सान्याल के किरदार में वो एक हाइजैक किए गए जहाज में आतंकवादियों और हॉस्टेजों से बात करते हैं। इस जगह का BTS नजारा दिखाते हुए आर माधवन ने वीडियो में कहा, 'वाह, कितना खूबसूरत लेह और लद्दाख। आज धूप खिली रहने वाली थी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मैं जहां भी जाता हूं, बारिश अपने साथ ले आता हूं। हम बिना धूप के और बारिश में ही सीन शूट कर रहे हैं।'

सेट पर आते ही होने लगती थी बारिश

वीडियो में आर माधवन ने कहा- उम्मीद है, यह फिल्म के लिए लकी साबित होगा। वीडियो के कैप्शन में आर माधवन ने एक और मजेदार बात लिखी है। धुरंधर और धुरंधर-2 फेम एक्टर ने लिखा, 'जब भी मैं सेट पर आता था, तो मूसलाधार बारिश हो रही होती थी। लेकिन ये धुंधले आसमान और यह माहौल पहले शॉट के लिए एकदम सही साबित हुए। कभी-कभी जो मिलता है उसी के साथ आगे बढ़ना बेहतर होता है क्योंकि एक बड़ी योजना पहले से ही तय होती है।' आर माधवन ने आगे बताया कि क्यों सेट पर क्रू ने उनका नाम 'रेनमैन' (Rain Man) रख दिया था।

सेट पर क्यों रख दिया था 'रेन मैन' नाम?

वीडियो पर आर माधवन ने लिखा, 'आदित्य (धर) ने हमेशा इस दिन कल्पना एक सुनहरे जगमगाते दिन के तौर पर की थी, जिसमें नीले खूबसूरत आसमान के साथ खूबसूरती और जहाज के भीतर बैठे शैतान को साथ दिखाया जा सके। लेकिन किस्मत की बात है कि मेरे आते ही बारिश होने लगी... सेट पर मुझे 'रेनमैन - बारिश लाने वाला आदमी' कहा जाता था। जब भी मैं सेट पर आता, मूसलाधार बारिश हो रही होती थी। लेकिन यह धुंधला आसमान और माहौल हमारे लिए पहले शॉट के तौर पर एकदम सही साबित हुआ।

Dhurandhar

