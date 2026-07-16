परेश रावल ने क्यों छोड़ दी थी हेरा फेरी 3? अक्षय कुमार के 25 करोड़ के लीगल नोटिस पर ऐसा था रिएक्शन

परेश रावल ने हाल ही में हेरा फेरी 3 विवाद को लेकर बात की। उन्होंने बताया उन्होंने क्यों पहले फिल्म को न करने का फैसला लिया था। इसके अलावा एक्टर ने बताया कि जब अक्षय ने उन्हें 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था तो उनका पहला रिएक्शन क्या था?

पिछले साल इसी वक्त के आसपास हेरा फेरी 3 को लेकर विवाद शुरू हुआ था। परेश रावल ने बताया था कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। फैंस को इस बात से काफी निराशा हुई थी। इसके बाद फिल्म अक्षय कुमार जो फिल्म को प्रोड्यूस भी करने वाले थे उन्होंने परेश रावल को 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था। हेरा फेरी 3 विवाद का मामला महीनों तक खिंचा। ये मामला तब शांत हुआ जब परेश रावल फिल्म करने के लिए मान गए। अब परेश रावल ने इस पूरे मामले को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले फिल्म करने के लिए क्यों मना किया था? साथ ही, ये भी बताया कि जब अक्षय ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा तो उनका पहला रिएक्शन क्या था?

क्यों परेश रावल ने हेरा फेरी 3 करने से किया था मना? विकी लालवानी के साथ खास बातचीत में विकी लालवानी के साथ खास बातचीत में परेश रावल ने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं अक्षय कुमार के साथ काम करने में असहज था। यह एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी बात थी। अगर मुझे ये फिल्म करनी थी, तो मुझे फिरोज (नाडियाडवाला प्रोड्यूसर) से अप्रूवल चाहिए था क्योंकि वो हेरा फेरी फ्रैंचाइजी के अकेले मालिक हैं। साथ ही, ‘आवारा पागल दीवाना’, ‘वेलकम’ और ऐसी ही दूसरी फिल्मों के भी। जब तक मुझे उनका अप्रूवल नहीं मिल जाता, मैं कमिट नहीं कर सकता था।

अक्षय की लीगल नोटिस पर कैसा था रिएक्शन? परेश रावल ने इसी बातचीत के दौरान बताया कि जब अक्षय कुमार ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा तो उनका पहला रिएक्शन कैसा था? उन्होंने बताया, जब लीगल नोटिस आया, "मुझे लगा कि मुझे लीगल मामले में क्यों घसीटा जा रहा है? मैं यहां फिल्म बनाने को एंजॉय करने आया हूं या इन सब चीजों में फंसने? मैंने खुद को कहा कि मैं इस चीज का हिस्सा नहीं होना चाहता हूं।"

अक्षय ने क्यों भेजा था लीगल नोटिस? परेश रावल ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि अक्षय का उनको नोटिस भेजने का फैसला लीगल से ज्यादा इमोशनल था। उन्होंने कहा- मुझे सच में लगता है कि लीगल नोटिस एक इमोशनल रिएक्शन था। ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूं।

क्या अक्षय ने कभी परेश रावल से मांगी माफी? परेश रावल से जब पूछा गया कि क्या अक्षय कुमार ने उनसे कभी लीगल नोटिस भेजने के लिए माफी मांगी? उन्होंने कहा कि बिना किसी औपचारिक बातचीत के मामला सुलझ गया। हमने कभी बैठकर इस बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन हमने बाद में साथ में काम किया। कभी-कभी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जेंटलमैन ऐसे ही चीजों को सुलझाते हैं।