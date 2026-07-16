परेश रावल ने क्यों छोड़ दी थी हेरा फेरी 3? अक्षय कुमार के 25 करोड़ के लीगल नोटिस पर ऐसा था रिएक्शन
परेश रावल ने हाल ही में हेरा फेरी 3 विवाद को लेकर बात की। उन्होंने बताया उन्होंने क्यों पहले फिल्म को न करने का फैसला लिया था। इसके अलावा एक्टर ने बताया कि जब अक्षय ने उन्हें 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था तो उनका पहला रिएक्शन क्या था?
पिछले साल इसी वक्त के आसपास हेरा फेरी 3 को लेकर विवाद शुरू हुआ था। परेश रावल ने बताया था कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। फैंस को इस बात से काफी निराशा हुई थी। इसके बाद फिल्म अक्षय कुमार जो फिल्म को प्रोड्यूस भी करने वाले थे उन्होंने परेश रावल को 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था। हेरा फेरी 3 विवाद का मामला महीनों तक खिंचा। ये मामला तब शांत हुआ जब परेश रावल फिल्म करने के लिए मान गए। अब परेश रावल ने इस पूरे मामले को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले फिल्म करने के लिए क्यों मना किया था? साथ ही, ये भी बताया कि जब अक्षय ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा तो उनका पहला रिएक्शन क्या था?
क्यों परेश रावल ने हेरा फेरी 3 करने से किया था मना?
विकी लालवानी के साथ खास बातचीत में विकी लालवानी के साथ खास बातचीत में परेश रावल ने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं अक्षय कुमार के साथ काम करने में असहज था। यह एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी बात थी। अगर मुझे ये फिल्म करनी थी, तो मुझे फिरोज (नाडियाडवाला प्रोड्यूसर) से अप्रूवल चाहिए था क्योंकि वो हेरा फेरी फ्रैंचाइजी के अकेले मालिक हैं। साथ ही, ‘आवारा पागल दीवाना’, ‘वेलकम’ और ऐसी ही दूसरी फिल्मों के भी। जब तक मुझे उनका अप्रूवल नहीं मिल जाता, मैं कमिट नहीं कर सकता था।
अक्षय की लीगल नोटिस पर कैसा था रिएक्शन?
परेश रावल ने इसी बातचीत के दौरान बताया कि जब अक्षय कुमार ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा तो उनका पहला रिएक्शन कैसा था? उन्होंने बताया, जब लीगल नोटिस आया, "मुझे लगा कि मुझे लीगल मामले में क्यों घसीटा जा रहा है? मैं यहां फिल्म बनाने को एंजॉय करने आया हूं या इन सब चीजों में फंसने? मैंने खुद को कहा कि मैं इस चीज का हिस्सा नहीं होना चाहता हूं।"
अक्षय ने क्यों भेजा था लीगल नोटिस?
परेश रावल ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि अक्षय का उनको नोटिस भेजने का फैसला लीगल से ज्यादा इमोशनल था। उन्होंने कहा- मुझे सच में लगता है कि लीगल नोटिस एक इमोशनल रिएक्शन था। ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूं।
क्या अक्षय ने कभी परेश रावल से मांगी माफी?
परेश रावल से जब पूछा गया कि क्या अक्षय कुमार ने उनसे कभी लीगल नोटिस भेजने के लिए माफी मांगी? उन्होंने कहा कि बिना किसी औपचारिक बातचीत के मामला सुलझ गया। हमने कभी बैठकर इस बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन हमने बाद में साथ में काम किया। कभी-कभी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जेंटलमैन ऐसे ही चीजों को सुलझाते हैं।
बता दें, परेश रावल ने भले ही हेरा फेरी 3 के लिए हां कर दी हो, लेकिन फिल्म से संकट के बादल अभी छंटे नहीं हैं। फिल्म की फ्रेंचाइजी के मालिकाना हक को लेकर लीगल विवाद अब भी जारी है। इस बीच प्रियदर्शन ने कन्फर्म कर दिया है कि अगर फिल्म बनती भी है तब भी वो फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे।प्रियदर्शन ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि जितना उन्हें पता है हेरा फेरी 3 कभी रिलीज नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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