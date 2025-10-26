सलमान खान के इस बयान पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची! जानें क्यों घोषित किया आतंकवादी

संक्षेप: Salman Khan: जानिए सलमान खान का वो बयान जिसकी वजह से हुआ है सोशल मीडिया पर घमासान। किस बात पर लगी पाकिस्तान को मिर्ची?

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने एक हालिया बयान को लेकर चर्चा में हैं। रियाद में हुए 'जॉय फोरम 2025' इवेंट में शाहरुख खान और आमिर खान के साथ पहुंचे सलमान ने बातचीत के दौरान बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अलग-अलग जिक्र किया था। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसका अपने-अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान को अलग देश बताने के लिए सलमान खान को एंटी-टेररिज्म एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। यही नहीं एक्टर को पाक ने फोर्थ शेड्यूल में शामिल कर लिया है।

क्या था सलमान खान का बयान? दरअसल सलमान भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता पर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में भारत के अलावा बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी बहुत लोग काम करने आते हैं, इसलिए यहां भारतीय फिल्मों की बड़ी ऑडियंस है। सलमान खान का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन्स देखने को मिले। कई यूजर्स ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सलमान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग पहचान के साथ देखा। तो वहीं किसी ने लिखा, "यह अच्छा है कि सेलिब्रिटी भी भारत के सपोर्ट में सोच रखते हैं।" वहीं कुछ लोग बोले कि सलमान खान सबको अपने साथ जोड़कर रखने का तरीका जानते हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात कहीं।

सोशल मीडिया पर मचा घमासान हालांकि कई लोगों ने इस बयान की निंदा भी की है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर उसे अलग क्यों बताया गया? क्या यह सिर्फ बयान के दौरान हुई एक गलती थी या फिर सलमान ने जानबूझकर ऐसा कहा? वहीं कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि "सलमान खान ने भी मान लिया कि बलूचिस्तान एक अलग देश है।" कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बॉलीवुड एक्टर्स से राजनैतिक मामलों में सटीक बयान देने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने सलमान खान की वीडियो पर किए थे।