O Romeo: बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी शाहिद की फिल्म? ओ रोमियो को खास बनाती हैं ये 5 बातें

5 Reasons That Makes Shahid Kapoor Film Big: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज हो चुकी है। फैंस को फिल्म से काफी उम्मीदें। आइए जानते हैं वो 5 बड़े कारण जिस वजह से फैंस इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं।

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का ट्रेलर देखकर ही फैंस ने फिल्म को सुपरहिट घोषित कर दिया है। फैंस कह रहे थे कि शाहिद कपूर की ओ रोमिया एक्टर की कमबैक फिल्म होगी। अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाती है या नहीं ये तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आने के बाद ही पता चलेगा। पर फैंस क्यों इस फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं, इसकी 5 बड़ी वजह हम आपको बता रहे हैं।

विशाल भारद्वाज का डायरेक्शन: फिल्म को खास बनाने की पहली वजह तो फिल्म का डायरेक्शन है। फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। विशाल भारद्वाज एक शानदार डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में बनाई हैं जो उनके शानदार काम का सबूत देती हैं। विशाल भारद्वाज को मकड़ी, ओमकारा, कमीने, 7 खून माफ और हैदर जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।

विशाल भारद्वाज कितने टैलेंटेड फिल्ममेकर हैं इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 12 बार नेशनल अवॉर्ड मिला है। विशाल भारद्वाज को तलवार और हैदर जैसी फिल्मों के लिए नेशनल अवॉर्ड मिले हैं। विशाल भारद्वाज एक अच्छे डायरेक्टर होने के साथ-साथ शानदार म्यूजिक कंपोजर भी हैं। विशाल को जो 10 नेशनल अवॉर्ड्स मिले हैं उनमें से कुछ उन्हें म्यूजिक डायरेक्शन के लिए भी मिले हैं।

फिल्म का नाम किस कैटेगरी में मिला नेशनल अवॉर्ड फुरसत बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर (नॉन फीचर फिल्म) 1232 किलोमीटर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर (नॉन फीचर फिल्म) तलवार बेस्ट स्क्रीनप्ले (अडाप्टेड) तलवार बेस्ट ऑडियोग्राफी (लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट) हैदर बेस्ट स्क्रीनप्ले (डायलोग्ल) हैदर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन इश्किया बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन ओमकारा स्पेशल जूरी अवॉर्ड द ब्लू अम्ब्रेला बेस्ट चिल्ड्रेन्स फिल्म गॉडमदर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी: दूसरी बड़ी वजह जो इस फिल्म को खास बनाती है वो है विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी। शाहिद कपूर ने जब-जब विशाल भारद्वाज के साथ काम किया है, फैंस को शाहिद का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। विशाल भारद्वाज की फिल्मों में शाहिद कभी भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने से नहीं चूके हैं। विशाल भारद्वाज इससे पहले शाहिद कपूर के साथ तीन फिल्में कर चुके हैं। इन फिल्मों में रंगून, हैदर और कमीने का नाम शामिल है।

सनकी आशिक के रूप में शाहिद कपूर: साल 2019 में आई कबीर सिंह में शाहिद कपूर ने एक सनकी आशिक का किरदार निभाया था। उस फिल्म की खूब आलोचना भी हुई थी, लेकिन फैंस को शाहिद कपूर का सनकी आशिक वाला किरदार खूब पसंद आया था। अब एक बार फिर शाहिद कपूर एक सनकी आशिक के रूप में नजर आएंगे। ओ रोमियो के ट्रेलर से साफ है कि ये फिल्म डार्क वायलेंट रोमांटिक फिल्म होने वाली है।

पावरफुल डायलोग्स: जब शाहिद कपूर की फिल्म का ट्रेलर आया था उसके डायलोग्स की खूब चर्चा हुई थी। फिल्म में शाहिद कपूर से लेकर फरीदा जलाल तक के डायलोग्स काफी दमदार हैं, ये तो ट्रेलर की छोटी सी झलक से ही साफ हो गया था।