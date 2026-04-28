नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया बेटी शोरा का एक्टिंग प्लान, बोले- डांस में मेरा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा अपने शार्प फीचर्स और खूबसूरती की वजह से पहले भी चर्चा में आ चुकी हैं। रीसेंटली वह गूगल के टॉप ट्रेंड्स में हैं। उनके पिता ने शोरा के फिल्मों में आने पर भी बात की है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा के चर्चे पहले भी इंटरनेट पर हो चुके हैं। वह एक बार फिर से गूगल के टॉप ट्रेंड्स में हैं। शोरा के ट्रेंड होने की वजह उनके पिता का रीसेंट इंटरव्यू है। इसमें नवाज ने अपनी बेटी के एक्टिंग के लिए पैशन पर बात की। साथ ही बताया कि वह शोरा उनकी बड़ी क्रिटिक है। वह उनके डांस का मजाक उड़ाती है। नवाज ने यह भी बताया कि शोरा फिल्मों में आएंगी या नहीं।
शोरा के इंटरनेट के चर्चे
नवाजुद्दीन सिद्दीकी जूम से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने फिल्मों से जुड़े कई सारे टॉपिक्स पर बात की। उनसे पूछा गया कि उनकी बेटी काफी खूबसूरत है और इंटरनेट पर लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि शोरा को कब लॉन्च कर रहे हैं। इस पर नवाज ने जवाब दिया कि बेटी अभी पढ़ाई पूरी कर रही है। नवाज ने बताया कि उनकी बेटी शोरा एक्टिंग के लिए बहुत पैशनेट है पर अभी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद ही ये सब करेगी।
बेटी ने तोड़ा कॉन्फिडेंस
नवाज ने बताया कि उनकी बेटी उनकी सच्ची क्रिटिक है। वह बोले, सारी बेटियां बिल्कुल मुंह पर बोल देती हैं। नवाज से पूछा गया कि शोरा को उनकी कौन सी फिल्म पसंद है? इस पर वह बोले, 'मेरी बेटी ने मेरी फिल्में नहीं देखी हैं। एक दो-दो फिल्म देखी होंगी तो मैं कह नहीं सकता। गैंग्स-वैंग्स चुपके से देख ली होगी।' नवाज ने बताया कि उनकी बेटी से एक्टिंग पर बात नहीं होती बल्कि डांस पर क्रिटिसाइज करती है। कहती है कि अरे डांस मत किया करो। नवाज बोले, 'मैं बहुत ही खराब डांसर हूं। मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस उन्होंने खत्म कर दिया। अब मैं फिर से डांस करने की कोशिश करूंगा।'
बेटी सीख रही एक्टिंग
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा अभी 16 साल की है। वह फिल्म कंपेनियन से बातचीत में बता चुके हैं कि शोरा ने खुद जाकर परफॉर्मिंग आर्ट प्रोग्राम में अडमिशन करवा लिया है।
धुरंधर पर बोले नवाज
धुरंधर पर नवाज ने कहा, 'कुछ फिल्में होती है और अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्री की एक खूबसूरती है तो इसमें हर तरह का सिनेमा बनता है। धुरंधर टाइप का सिनेमा बन रहा है जो बड़ा हिट हो रहा है। हजारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। उनका एक दिन का जो बजट है, उसमें हमने पूरी फिल्म बनाई है। इंडस्ट्री की यही खूबसूरती है कि अलग-अलग तरह की फिल्में बनती हैं।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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