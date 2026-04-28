खय्याम ने क्यों दान कर दी थी 12 करोड़ की संपत्ति, जिंदगी का वो गम जिसने छीन ली थीं सारी खुशियां
म्यूजिक डायरेक्टर खय्याम के गाने आज भी लोगों को रूहानी सुकून देते हैं। उन्होंने जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे लेकिन उनको किस्मत ने एक ऐसा झटका दिया कि वह उबर नहीं पाए।
दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए... जैसे गानों को संगीत देने वाले खय्याम आज हमारे बीच नहीं लेकिन उनका म्यूजिक लोगों के दिलों में बसता है। किसी भी फिल्म को हिट बनाने के पीछे उसके म्यूजिक का बड़ा हाथ होता है। खय्याम ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर थे जो कई ब्लॉकबस्टर मूवीज ही नहीं बल्कि एक्टर्स के करियर के लिए महत्वूर्ण साबित हुए। उनमें से एक रेखा भी थीं। उमराव जान के चार्ट बस्टर गानों का संगीत खय्याम के नाम ही है। खय्याम का असली नाम मोहम्मद जहूर हाशमी था। करियर की शुरुआत में वह शर्माजी नाम से म्यूजिक देते रहे। खय्याम ने पूरी जिंदगी काफी उतार-चढ़ाव देखे। दौलत और शोहरत भी कमाई लेकिन एक गम ने उनको तोड़ दिया। इसके चलते उन्होंने मरने से पहले अपनी 12 करोड़ की संपत्ति दान कर दी थी। आज हिंदुस्तान सिनेमा के किस्से सेग्मेंट जानते हैं खय्याम की कहानी।
बचपन से थी सिनेमा में रुचि
कभी-कभी मेरे दिल में, इन आखों की मस्ती में, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, दिल चीज क्या है... जैसे सुपरहिट गानों के म्यूजिक डायरेक्टर की बचपन से सिनेमा में रुचि थी। वह घर छोड़कर दिल्ली अपने चाचा के यहां आए। यहां संगीत सीखा और काफी मशक्कत के बाद म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। खय्याम मुस्लिम परिवार से थे लेकिन सभी धर्मों को मानते थे। उन्हें संगीत की तालीम हिंदू गुरुओं से मिली। खय्याम जीए चिश्ती के साथ काम करते थे। वह काम के सिलसिले में मुंबई तो कभी कलकत्ता आते-जाते थे। चिश्ती अपना काम खत्म करके लाहौर वापस चले गए और खय्याम मुंबई में रहने लगे। उस वक्त भारत-पाकिस्तान विभाजन हुआ तो देशभर में दंगे हो रहे थे।
जब प्रेम बनकर छिपाई पहचान
मुंबई में वह हुस्नलाल भगतराम के साथ काम करने लगे। म्यूजिक में करियर की शुरुआत भी उन्होंने शर्माजी स्क्रीन नेम से की थी। जब देश में दंगे भड़के तो हुस्नलाल भगतराम ने खय्याम को अपने घर में पनाह दी। हुस्नलाल की पत्नी निर्मला खय्याम का परिवार के सदस्य की तरह ध्यान रखती थीं। उन दोनों ने खय्याम की पहचान छिपाने के लिए उनका नाम प्रेम रख दिया और सबको बताते कि वह उनके रिश्तेदार हैं।
दूसरे धर्म में की शादी
खय्याम ने लव मैरिज की थी। उनकी पत्नी जगजीत कौर सिंगर थीं। खय्याम की माली स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी जबकि जगजीत अमीर घराने से थीं। दोनों का धर्म भी अलग था लेकिन घरवालों से विरोध करके खय्याम और जगजीत ने शादी कर ली। शुरुआत में दोनों की फाइनैंशियल कंडीशन ठीक नहीं रही और काफी स्ट्रगल करना पड़ा। इसके बाद फिर सुबह होगी फिल्म खय्याम की जिंदगी की नई सुबह साबित हुई। इसके बाद खय्याम का संगीत सुपरहिट होता गया। इसके बाद खय्याम का करियर एक बार फिर पटरी से उतरा लेकिन कभी-कभी फिल्म से खय्याम का म्यूजिक फिर चल पड़ा।
जिंदगी ने दिया बड़ा गम
निजी जिंदगी के बाद तक दोनों औलाद के लिए तरसते रहे। 16 साल बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम प्रदीप रखा। मुस्लिम खय्याम के बेटे का नाम प्रदीप भी चर्चा में रहा। जिंदगी ने खय्याम और उनकी पत्नी को सबसे बड़ा गम दिया। खय्याम के बेटे प्रदीप का साल 2012 में निधन हो गया, वजह थी कार्डिएक अरेस्ट। उस वक्त वह 56 साल के थे। खय्याम और उनकी पत्नी इस दर्द से उबर नहीं पाए और उन्होंने स्ट्रगल करने वाले कलाकारों, म्यूजिशियंस, टेक्नीशिंयस के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया। खय्याम ने जब 90 साल के हुए तो 12 करोड़ की पूरी संपत्ति उन्होंने केपीजी (खय्याम प्रदीप जगजीत) को डोनेट कर दी। इसके बाद 93 साल की उम्र में खय्याम इस दुनिया में नहीं रहे। दो साल बाद उनकी पत्नी जगजीत का भी निधन हो गया।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
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