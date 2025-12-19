Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडWhy Movie Tickets Are Cheap on Tuesday Big Reason Revealed Bollywood Surprising Fans
मंगलवार को फिल्म देखना है फायदे का सौदा, इस वजह से सस्ती मिलती हैं टिकट्स

मंगलवार को फिल्म देखना है फायदे का सौदा, इस वजह से सस्ती मिलती हैं टिकट्स

संक्षेप:

अगर आप सिनेमाहॉल में फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए फायदे का सौदा वो होता है अगर आप मंगलवार को टिकट्स बुक कराएं। मंगलवार को अगर आप टिकट बुक करते हैं तो मुमकिन है कि आपको सस्ते टिकट्स मिलें। आइए जानते हैं ऐसा क्यों? 

Dec 19, 2025 02:22 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप सिनेमाहॉल में फिल्में देखने का शौक रखते हैं और टिकट की कीमत देखकर खुद को बुकिंग करने से रोक देते हैं तो हम आपको ये फायदे की बात बता रहे हैं। अगर आप महंगे टिकट्स से बचना चाहते हैं और सिनेमाहॉल में फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको मंगलवार को फिल्म देखने जाना चाहिए। जो लोग अक्सर सिनेमाहॉल में फिल्म देखते हैं उन्हें इस बात का पता है कि मंगलवार को फिल्म देखने का आपकी पॉकेट पर कितना अच्छा असर होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगलवार को सस्ते होते हैं टिकट

मंगलवार के दिन अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो आपने गौर किया होगा उस दिन लगभग सभी सिनेमाहॉल में टिकट्स सस्ती मिलती हैं। पीवीआर में मंगलवार को टिकट्स सिर्फ 99 रुपये में मिलती है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह।

क्यों मंगलवार को सस्ती होती है टिकट्स

दरअसल, ज्यादातर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं। ऐसे में शनिवार, रविवार और यहां तक कि सोमवार को भी लोग फिल्में देखने सिनेमाहॉल में आते हैं क्योंकि लोगों के वीकेंड होते हैं और वो फ्री टाइम में फिल्म देखना पसंद करते हैं, लेकनि मंगलवार को मिडवीक आ जाता है और फिल्म देखने वालों की संख्या में कमी आ जाती है।

ये भी पढ़ें:सिनेमाहॉल के एग्जिट क्यों होते हैं बोरिंग और सूनसान? एक नहीं, 4 हैं कारण

जुड़ते हैं नए कस्टमर

ऐसे में मंगलवार को सिनेमाहॉल में लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए सिनेमाहॉल वाले टिकट की कीमत घटा देते हैं। कई सारे डेटा में ये बात सामने आई है कि सिनेमा के लिए मंगलवार का दिन काफी सुस्त होता है। ऐसे में टिकट की कीमत को घटाकर सिनेमाहॉल में दर्शकों की संख्या बढ़ाई जाती है। इससे एक और फायदा से सिनेमाहॉल वालों को होता है। इससे उनकी मार्केट भी बढ़ती है। स्टूडेंट्स और कम इनकम वाले परिवार भी टिकट दाम कम होने की वजह से फिल्में देखने जाते हैं। ऐसे में मार्केट विस्तार भी होता है।

ये भी पढ़ें:शुक्रवार को ही क्यों रिलीज होती हैं फिल्में? कहां से इंस्पायर हुआ ये कॉन्सेप्ट

साल 2025 में मेजर ब्रैंड्स ने इस ऑफर को मजबूत करते हुए उन्हें बढ़ावा दिया। 8 जुलाई, 2025 में एएमसी (यूएस और यूरोप) ने आधिकारिक तौर पर अपने कार्यक्रम का नाम बदलकर 'मंगलवार को 50% की छूट' कर दिया। वहीं, पीवीआर आइनॉक्स ब्लॉकबस्टर ट्यूस्डे चलाते हैं जिसमें टिकट की कीमत 92 से 99 रुपये के बीच शुरू होती है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
BOLLYWOOD MASALA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।