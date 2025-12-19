मंगलवार को फिल्म देखना है फायदे का सौदा, इस वजह से सस्ती मिलती हैं टिकट्स

संक्षेप: अगर आप सिनेमाहॉल में फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए फायदे का सौदा वो होता है अगर आप मंगलवार को टिकट्स बुक कराएं। मंगलवार को अगर आप टिकट बुक करते हैं तो मुमकिन है कि आपको सस्ते टिकट्स मिलें। आइए जानते हैं ऐसा क्यों?

अगर आप सिनेमाहॉल में फिल्में देखने का शौक रखते हैं और टिकट की कीमत देखकर खुद को बुकिंग करने से रोक देते हैं तो हम आपको ये फायदे की बात बता रहे हैं। अगर आप महंगे टिकट्स से बचना चाहते हैं और सिनेमाहॉल में फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको मंगलवार को फिल्म देखने जाना चाहिए। जो लोग अक्सर सिनेमाहॉल में फिल्म देखते हैं उन्हें इस बात का पता है कि मंगलवार को फिल्म देखने का आपकी पॉकेट पर कितना अच्छा असर होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगलवार को सस्ते होते हैं टिकट मंगलवार के दिन अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो आपने गौर किया होगा उस दिन लगभग सभी सिनेमाहॉल में टिकट्स सस्ती मिलती हैं। पीवीआर में मंगलवार को टिकट्स सिर्फ 99 रुपये में मिलती है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह।

क्यों मंगलवार को सस्ती होती है टिकट्स दरअसल, ज्यादातर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं। ऐसे में शनिवार, रविवार और यहां तक कि सोमवार को भी लोग फिल्में देखने सिनेमाहॉल में आते हैं क्योंकि लोगों के वीकेंड होते हैं और वो फ्री टाइम में फिल्म देखना पसंद करते हैं, लेकनि मंगलवार को मिडवीक आ जाता है और फिल्म देखने वालों की संख्या में कमी आ जाती है।

जुड़ते हैं नए कस्टमर ऐसे में मंगलवार को सिनेमाहॉल में लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए सिनेमाहॉल वाले टिकट की कीमत घटा देते हैं। कई सारे डेटा में ये बात सामने आई है कि सिनेमा के लिए मंगलवार का दिन काफी सुस्त होता है। ऐसे में टिकट की कीमत को घटाकर सिनेमाहॉल में दर्शकों की संख्या बढ़ाई जाती है। इससे एक और फायदा से सिनेमाहॉल वालों को होता है। इससे उनकी मार्केट भी बढ़ती है। स्टूडेंट्स और कम इनकम वाले परिवार भी टिकट दाम कम होने की वजह से फिल्में देखने जाते हैं। ऐसे में मार्केट विस्तार भी होता है।