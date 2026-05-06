'माइकल' में क्यों नहीं दिखाए गए ये सीन्स? शूटिंग के बाद बदलनी पड़ गई एंडिंग, जानिए क्या रही वजह
Michael Jackson: जानिए क्यों ‘माइकल’ मूवी में नहीं दिखाए गए 'माइकल जैक्सन' की जिंदगी के सबसे बड़े विवाद। मेकर्स ने क्यों मेकर्स ने शूटिंग करने के बाद भी डिलीट कर दिए वो सीन?
माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म 'माइकल' इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सिनेमाघरों में 24 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म में जाफर जैक्सन ने 'माइकल जैक्सन' का किरदार निभाया है। फिल्म को IMDb पर 7.7 की धमाकेदार रेटिंग मिली है और इसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। फिर सवाल यह उठता है कि यह फिल्म सुर्खियों में क्यों है? इसकी वजह है फिल्म में दिखाई गई चीजें। दुनिया भर के तमाम लोगों ने आरोप लगाए हैं कि यह फिल्म माइकल जैक्सन की इमेज के व्हाइट वॉश जैसी है। लोगों का कहना है कि इस फिल्म में माइकल जैक्सन से जुड़ा एक भी विवाद (कॉन्ट्रोवर्सी) तो दिखाई ही नहीं गई है, जो कि उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही थीं।
क्यों नहीं दिखाए माइकल से जुड़े विवाद?
फिल्म में माइकल जैक्सन से जुड़े विवादों को नहीं दिखाए जाने के पीछे एक अहम वजह है। दिलचस्प बात यह है कि माइकल जैक्सन पर लगे सभी गंभीर आरोपों और विवादों वाले सीन मेकर्स ने असल में शूट किए थे। फिल्म असल में 1966 से लेकर 1988 तक की माइकल जैक्सन की जिंदगी को कवर करती है। माइकल जैक्सन के नेफ्यू जाफर जैक्सन ने विवादों वाले सीन्स शूट भी कर लिए थे, लेकिन फिर मेकर्स को यह पता चला कि 1993 का जो मुकदमा था उसका सेटलमेंट बाहर हुआ था और आरोपियों ने एक क्लॉज लिखवाया था कि यह फिल्म कहीं पर भी कॉमर्शियली इस्तेमाल नहीं की जा सकती।
शूटिंग के बाद बदली पड़ गई थी एंडिंग
लिहाजा फिल्म के इन सीन्स की शूटिंग पूरी होने के बावजूद मेकर्स को इसकी एंडिंग बदलनी पड़ी। कानूनी पचड़े में फंसने की बजाए मेकर्स ने कदम पीछे खींचना ही समझदारी समझा। मेकर्स को इसके बाद न सिर्फ कहानी बदलनी पड़ी बल्कि उन्हें 1.5 करोड़ रुपये अतिरिक्स खर्च करने पड़े। मेकर्स को वो हिस्सा जाफर जैक्सन के साथ दोबारा से शूट करना पड़ा और यही वजह है कि आपको उस फिल्म के भीतर माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े कोई भी विवाद नजर नहीं आते हैं।
चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते मेकर्स
बात फिल्म के बजट और कलेक्शन की करें तो तकरीन 1600 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह फिल्म 5 मई 2026 तक 4150 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म को न सिर्फ डॉमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर बल्कि ओवरसीज भी काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। अब देखना यह है कि फिल्म का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना रहता है। जहां तक दर्शकों की नाराजगी का सवाल है, तो क्योंकि मामला लीगल है, तो ऐसे में मेकर्स चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते।
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