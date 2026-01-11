इरफान खान ने छोड़ा था 7.8 IMDb रेटिंग वाला यह शो, मरने के बाद भी किरदार को यूं वापस लाए मेकर्स
Irrfan Khan: लीजेंडरी एक्टर इरफान खान ने चंद्रकांता सीरियल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनका कहना था कि वो यह किरदार करते हुए बोर हो गए थे, लेकिन बाद में मेकर्स ने उन्हें वापस बुला लिया।
दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सीरियल 'चंद्रकांता' साल 1994 से लेकर 1996 के बीच प्रसारित हुआ था। यह दिवंगत लीजेंडरी एक्टर इरफान खान के शुरुआती शोज में से एक था। सीरियल में इरफान खान ने बद्रीनाथ और सोमनाथ नाम के जुड़वा भाइयों का रोल प्ले किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इरफान खान ने शुरू में कुछ ही वक्त तक इस सीरियल में काम किया था और फिर उन्होंने इसे अलविदा कह दिया। बाद में इरफान खान निर्देशक के कहने पर इस शो में वापस आए।
इरफान खान ने क्यों छोड़ दिया था शो?
देवकी नंदन खत्री के मशहूर उपन्यास पर आधारित यह सीरियल दूरदर्शन के शुरुआती कल्ट हिट शोज में गिना जाता है। इसे कई बार री-टेलीकास्ट भी किया गया और इसे बाद में अलग-अलग मेकर्स ने रीमेक भी किया। इरफान खान ने शुरू में यह शो सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह इससे बोर होने लगे थे। यह पूछने पर कि उनके किरदार को आगे क्या ट्रीटमेंट मिलने वाला है, उन्हें शो के डायरेक्टर से डांट भी पड़ गई थी, लेकिन फिर वही डायरेक्टर उनका इतना अच्छा दोस्त बन गया कि दोनों एक दूसरे से गाली देकर बात किया करते थे।
इस बात पर भड़का शो का डायरेक्टर
इरफान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, "मुझे पता चला कि यार ये चार 4-5-4 लाइनें मिलती जा रही है। इसके बाद मतलब कुछ बढ़ेगा रोल कुछ मतलब है। आगे कैसा रोल है वो तो बताते नहीं हैं कि कितना बड़ा रोल है, कैसा है, बस आप करते रहिए। मैंने एक दिन गलती से डायरेक्टर से पूछ लिया। मैंने कहा यार ये ऐसा ही रहेगा कि आगे जाके ऐसा कुछ है बद्रीनाथ का? तो वो अपना पान-वान खाता था रुमाल बांध कर, उसने मेरी तरफ देखा। पूरा यूनिट को बुलाया उसने। उससे पूछा यार ये धर्मेंद्र है क्या ये?"
इरफान को डायरेक्टर से पड़ी थी डांट
इरफान खान बोले- अब मैं क्या बोलूं उसको यार? मैंने कहा यार रोल बताओ। तो वो बोला- धर्मेंद्र है क्या? तू धर्मेंद्र है क्या, तुझे रोल पता करना है अपना। लेकिन बाद में वही किरदार पॉपुलर हो गया और फिर मैं बोर हो गया उससे। अच्छा बाद में हमारा रिश्ता भी थोड़ा अलग टाइप का हो गया। मैं उसको गाली देकर बात करने लगा। मैंने कहा *^@&% के मुझे मार दे। उसने कहानी में मेरे किरदार को मार दिया। फिर कुछ दिनों बाद वापस फोन आया मेरे पास 3-4 महीने बाद। बोला आजा यार।
मरने के बाद भी वापस आ गया किरदार
इरफान खान ने बताया, "मैंने कहा क्यों अब तो मर गया ना मैं। बोला नहीं-नहीं एक और निकाल लेंगे। वो बद्री बद्रीनाथ से उसने कहा अब एक और तैयार करते हैं सोमनाथ। बोला उसका भाई आ गया यह। और वो दोनों ऐसे लगते थे कि एक का तो बाल बिल्कुल वो वेस्टइंडीज के लोग जैसे होते हैं ना, घुंघरालू बाल। उस तरह का रखा हुआ था। और दूसरा वाला इन्होंने ब्लॉन्ड कर दिया।" तो इस तरह इरफान खान के शो छोड़ने और किरदार के मर जाने के बाद भी मेकर्स उसे कहानी में वापस ले आए थे।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।