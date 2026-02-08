राजनीति पर बात करने से डरते हैं बॉलीवुड सिलेब्स? सनी लियोनी बोलीं- चीजें मुश्किल हो जाती हैं…
सनी लियोनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि क्यों भारत में आर्टिस्ट अपने पॉलिटिकल व्यूज को सामने रखने से कराते हैं। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता चलता कि कौन आपकी बातों का बुरा मान जाएगा। चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और स्प्लिट्सविला होस्ट सनी लियोनी ने हाल ही में अपने जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में बता की। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड की तुलना में साउथ सिनेमा में क्या अलग होता है। इसी के साथ सनी लियोनी ये भी बताया कि क्यों भारत में आर्टिस्ट अपनी पॉलिटिकल राय रखने से डरते हैं। सनी लियोनी ने कहा कि चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता चलता कि किसको आपकी बात का बुरा लग जाए।
आपको नहीं पता कि किसे आपकी बातों का बुरा लग जाए
बॉलीवुड बबल से खास बातचीत के दौरान सनी लियोनी से सवाल हुआ कि हॉलीवुड में एक्टर्स अपनी पॉलिटिकल राय भी सामने रखते हैं। लेकिन भारत में एक्टर्स ऐसा करने से बचते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए सनी लियोनी ने कहा- भारत में बहुत सारे समूह हैं। चीजें मुश्किल हो जाती हैं। आपको नहीं पता कि किसे आपकी बातों का बुरा लग जाएगा।
सिलेब्स के लिए पॉलिटिक्स पर बात न करना ही ठीक
सनी लियोनी ने आगे कहा कि आपको नहीं पता कि कौन आपका कौन सा शब्द पकड़ लेगा और उसे ट्विस्ट करके अपनी ही कोई कहानी बना ले। उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी के लिए यही ठीक है कि वो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करें।
सनी ने पति डेनियल के बारे में क्या बताया?
सनी ने कहा कि अगर आप पॉलीटिक्स के बारे में बात करने के बाद होने वाले परिणामों को झेलने के लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल इस बारे में बात कर सकते हैं। सनी लियोनी ने आगे कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपर आप आवाज उठा सकते हैं, जैसे कि मुझे मेरे बच्चों के लिए साफ हवा चाहिए, या कैसे हम और पेड़ लगा सकते हैं। सनी ने बताया कि उनके पति डेनियल ये सब चीजें करते हैं। वो बीएमसी को ट्वीट करके हमारे इलाके की समस्याओं के बारे में बताते हैं और वो परेशानियां दूर भी की जाती हैं।
लेखक के बारे में Harshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
