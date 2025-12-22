हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों कहा जाता बॉलीवुड, जानें किससे इंस्पायर होकर रखा यह नाम

संक्षेप: आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कहा जाता है बॉलीवुड और किससे इंस्पायर होकर रखा गया इंडस्ट्री का यह नाम।

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है और आपने देखा होगा ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड फिल्म, बॉलीवुड एक्टर, बॉलीवुड स्टार या बॉलीवुड डायरेक्टर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह वर्ड बॉलीवुड नाम कहां से आया है और क्यों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड ही कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं। तो बताते हैं आपको कैसे रखा गया नाम बॉलीवुड।

किससे हुए इंस्पायर पहले बता दें कि इन सबकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल, पहले हॉलीवुड नाम रखा गया था विदेशी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री को। हॉलीवुड से ही बॉलीवुड नाम इंस्पायर हुआ है।

हॉलीवुड नाम कैसे रखा हॉलीवुड का नाम रखा गया था लॉस एंजेलिस की एक जगह जिसका नाम हॉलीवुड है। हॉलीवुड शब्द पूरी दुनिया में फेमस हो गया था।

कैसे रखा फिर बॉलीवुड नाम इसके बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने वहां से प्रेरित होकर हॉलीवुड के वर्ड में से एच हटाकर बी कर दिया क्योंकि उस वक्त मुंबई, बॉम्बे था इसलिए बॉम्बे की बी ले लिया और ऐसे में हिंदी इंडस्ट्री का नाम हो गया बॉलीवुड।

बाकी के नाम भी ऐसे रखे गए जब बॉलीवुड हिट हो गया तो फिर भारत में ही अलग-अलग भाषा वाली इंडस्ट्री ने वुड वर्ड को रखकर आगे अपनी लैंगवेच के वर्ड से रिलेटेड वर्ड एड करके अपनी-अपनी इंडस्ट्री के नाम रख दिए।

जानें बाकी इंडस्ट्री के नाम तमिल इंडस्ट्री के लिए नाम रखा गया कॉलीवुड। इस इंडस्ट्री में तमिल फिल्में बनती हैं। तेलुगु इंडस्ट्री का रखा गया टॉलीवुड जिसमें तेलुगु फिल्में बनती हैं । उड़िया फिल्मों की इंडस्ट्री को ऑलीवुड कहा जाता है जिसमें उड़िया मूवीज बनती हैं।