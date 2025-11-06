Hindustan Hindi News
'उससे घर में पोंछा...', फराह खान ने क्यों अपने पास रखी हैं चंकी पांडे की टी-शर्ट?

संक्षेप: प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच विद काजोल और ट्विंकल में अनन्या पांडे ने फराह खान से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि  क्यों फराह खान के पास उनके पिता चंकी पांडे की एक टी-शर्ट रखी है। 

Thu, 6 Nov 2025 12:18 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो में फराह खान और अनन्या पांडे मेहमान बनकर पहुंचीं। दोनों ने इस दौरान मजेदार किस्से शेयर किए। अनन्या पांडे ने बताया कि फराह खान के पास उनके पिता चंकी पांडे की एक टी-शर्ट है। ये सुनते ही ट्विंकल खन्ना हैरान रह गईं और उन्होंने फराह खान से पूछा कि क्या वो चंकी पांडे की टी-शर्ट रात में सूंघती हैं। इसके बाद अनन्या पांडे ने इस टी-शर्ट का मजेदार किस्सा सुनाया।

चंकी पांडे के घर गिर गई थीं फराह खान

अनन्या पांडे ने बताया कि एक बार फराह खान उनके घर आई थीं। फराह खान किसी से फोन पर बात कर रही थीं। अनन्या ने बताया कि उस वक्त उनका डॉग बहुत बीमार था। वो उस वक्त सही से देख भी नहीं पा रहा था तो वो जगह-जगह पेशाब कर रहा था। फराह खान का पैर उसपर पड़ा और वो जमीन पर गिर गईं।

फराह ने ली थी चंकी पांडे की टी-शर्ट

अनन्या ने बताया कि उनके घर के सीसीटीवी पर ये कैप्चर हुआ। इसके बाद फराह खान ने बताया कि चंकी पांडे ने वो सीसीटीवी फुटेज अपने फैमिली ग्रुप पर भेज दिया था। फराह खान ने आगे कहा कि वो डॉग पी में गिरी थीं तो उन्हें वहीं नहाना पड़ा। तब उन्होंने चंकी पांडे की टी-शर्ट ली थी।

फराह बोलीं- अब तो वो पोंछे की तरह इस्तेमाल हो रही होगी

फराह खान ने आगे बताया कि चंकी पांडे की वो टी-शर्ट 50 रुपये की थी। उन्होंने कहा कि वो टी-शर्ट्स वैसी थीं जो गोवा में बागा बीच पर मिलती हैं। फराह खान ने कहा कि ये तीन साल पहले की बात है औक चंकी पांडे अभी भी वो टी-शर्ट वापस मांग रहे हैं। इसपर ट्विंकल खन्ना ने कहा कि अब तक तो दिलीप ने उस टी-शर्ट का पोंछा बना दिया होगा। फराह ने कहा कि 100 पर्सेंट उस टी-शर्ट से हमारे घर में पोंछा लग रहा होगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
