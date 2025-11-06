'उससे घर में पोंछा...', फराह खान ने क्यों अपने पास रखी हैं चंकी पांडे की टी-शर्ट?

संक्षेप: प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच विद काजोल और ट्विंकल में अनन्या पांडे ने फराह खान से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि क्यों फराह खान के पास उनके पिता चंकी पांडे की एक टी-शर्ट रखी है।

काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो में फराह खान और अनन्या पांडे मेहमान बनकर पहुंचीं। दोनों ने इस दौरान मजेदार किस्से शेयर किए। अनन्या पांडे ने बताया कि फराह खान के पास उनके पिता चंकी पांडे की एक टी-शर्ट है। ये सुनते ही ट्विंकल खन्ना हैरान रह गईं और उन्होंने फराह खान से पूछा कि क्या वो चंकी पांडे की टी-शर्ट रात में सूंघती हैं। इसके बाद अनन्या पांडे ने इस टी-शर्ट का मजेदार किस्सा सुनाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चंकी पांडे के घर गिर गई थीं फराह खान अनन्या पांडे ने बताया कि एक बार फराह खान उनके घर आई थीं। फराह खान किसी से फोन पर बात कर रही थीं। अनन्या ने बताया कि उस वक्त उनका डॉग बहुत बीमार था। वो उस वक्त सही से देख भी नहीं पा रहा था तो वो जगह-जगह पेशाब कर रहा था। फराह खान का पैर उसपर पड़ा और वो जमीन पर गिर गईं।

फराह ने ली थी चंकी पांडे की टी-शर्ट अनन्या ने बताया कि उनके घर के सीसीटीवी पर ये कैप्चर हुआ। इसके बाद फराह खान ने बताया कि चंकी पांडे ने वो सीसीटीवी फुटेज अपने फैमिली ग्रुप पर भेज दिया था। फराह खान ने आगे कहा कि वो डॉग पी में गिरी थीं तो उन्हें वहीं नहाना पड़ा। तब उन्होंने चंकी पांडे की टी-शर्ट ली थी।