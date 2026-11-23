मधुबाला की कब्र पर पिता अताउल्लाह ने क्यों छिड़का था इत्र? कब्रिस्तान में घंटों बैठकर बहाते थे आंसू
मधुबाला की मौत के बाद उनके पिता ने उनकी कब्र पर इतना इत्र छिड़क दिया था कि पूरा कब्रिस्तान महक उठा था। पिता घंटों तक कब्र पर कुर्सी लगाए बैठे रहते और बेटी की याद में आंसू बहाते।
मधुबाला एक ऐसा नाम जो दशकों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जान बनी हुई हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपनी खूबसूरती के साथ अपनी सादगी और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी गईं। लाखों दिलों पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस दिल की बीमारी की वजह से ही दुनिया को छोड़ गई। एक ऐसी दुर्लभ बीमारी जो सालों तक मधुबाला को अंदर से खोखला करती गई और फिर एक दिन ऐसा आया जब मधु इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। वो दिन था 23 फरवरी 1969। उस समय मधु सिर्फ 36 साल की थीं। उनके जनाजे में इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकार शामिल हुए थे। मधुबाला के जाने का सबसे बड़ा सदमा उनके पिता अताउल्लाह खान को लगा था। वो हर रोज बेटी के कब्र पर जाते और घंटों आंसू बहाते।
मधुबाला की कब्र पर इत्र छिड़कते थे पिता
मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने इस बारे में बात की थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मधु आपा को जब दफनाया गया था, तो उनके पिता ने बेटी की कब्र पर इतना इतर छिड़क दिया था जिससे महीनो तक वो कब्रिस्तान महकता रहा था। मधुर ने बताया था कि उनके पिता ने बेटी को दफनाते समय शरीर पर भी इत्र छिड़का था। उनके मुताबिक मुस्लिम परंपराओं में ऐसा नहीं होता। उन्हें ये सब करने की अनुमति कैसे मिली थी ये वो खुद भी नहीं जानती।
मधुबाला की मौत के बाद घंटों रोते थे पिता
मधुर ने आगे बताया था कि मधुबाला आपा के गुजर जाने के बाद उनकी कब्र को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। ये भी मुस्लिम परंपरा में नहीं होता है। मधुर के मुताबिक बीच का हिस्सा छोड़ दिया जाता है और बाकि पक्का कर दिया जाता है। आपा की मौत के बाद उनके पिता अक्सर कब्र पर जाते और कुर्सी लगाकर वहीं बैठ जाते। अताउल्लाह खान घंटों कब्र के पास बैठे रहते। बेटी को याद करते और याद में आंसू बहाते। मधुर भूषण ने बताया यथा कि उनकी मधु आपा के जिंदा रहने के दौरान ही तीन बार हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आ चुका था। वो डायबिटीज भी थी। इसके बाद भी वो बेटी की कब्र पर जाने से खुद को नहीं रोकते। घंटों उसी कब्र पर बिताना और रोना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। बेटी को जवानी में ही खो दिया था। एक ऐसी बेटी जिसने पिता की मर्जी के बिना कोई कदम नहीं उठाया था।
अकेली कमाने वाली दुनिया छोड़ गई थी
मधुबाला वहीं थीं जिन्होंने छोटी उम्र में काम कर घर को संभाला था। उनकी कमाई से उनका घर चलता था। 50 और 60 के दशकों में तो मधुबाला ने अपने काम से छाप छोड़ दी थी। ये वही दौर था जब उनका नाम दिलीप कुमार से जुड़ा। दोनों में अटूट प्रेम था। लेकिन एक विवाद के बाद रिश्ता टूट गया। एक्ट्रेस मुमताज ने बताया था कि दिलीप कुमार को औलाद चाहिए थी। मधुबाला की दिल की बीमारी की वजह से वो मां नहीं बन सकती थीं। बाद में किशोर कुमार से उन्होंने शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही मधुबाला की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें लंदन के हॉस्पिटल भी ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया की मधु अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। डॉक्टर को गलत साबित करते हुए एक्ट्रेस ने 7 सालों तक जंग लड़ी और अंत में हार गई। उनकी मौत ने इंडस्ट्री को गहरा सदमा दे दिया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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