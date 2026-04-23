'हम साथ में कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन...', शाहरुख खान के साथ डेविड धवन ने कभी क्यों नहीं किया काम?
बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्में बनाने के लिए मशहूर डेविड धवन ने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। हालांकि, एक एक्टर जिनके साथ उन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाई वो हैं शाहरुख खान। अब डेविड ने बताया आखिर क्यों उन्होंने कभी शाहरुख खान के साथ फिल्म नहीं बनाई।
बॉलीवुड में जब भी कॉमेडी फिल्मों का नाम लिया जाता है, डायरेक्टर डेविड धवन को जरूर याद किया जाता है। उन्होंने अपने करियर में तमाम कॉमेडी फिल्में डायरेक्ट कीं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त जैसे तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन डेविड धवन ने कभी शाहरुख खान के साथ काम नहीं किया है। अब डेविड धवन ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ के प्रमोशन के दौरान बताया कि उन्होंने क्यों कभी शाहरुख खान के साथ फिल्म नहीं बनाई।
शाहरुख खान के साथ कभी क्यों नहीं किया काम?
पिंकविला से खास बातचीत में डेविड धवन से पूछा गया कि क्यों उन्होंने कभी शाहरुख खान के साथ काम नहीं किया? इसपर डेविड धवन ने कहा- “ऐसी बात नहीं है। मुझे याद है एक वक्त था जब हम साथ में कुछ प्लान कर रहे थे। लेकिन मैं हमेशा व्यस्त रहता था। हमेशा, मेरे पास दो फिल्में फ्लोर पर रहती थीं। तो बड़ा मुश्किल रहता था, लेकिन एक बार हम साथ में काम करने वाले थे।”
उन्होंने आगे कहा, “पर मेरा कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं ये एक्टर के साथ काम करूंगा. मैंने जैसे गोविंदा के साथ किया, सलमान के साथ किया, संजय...वो हो गया था हिसाब-किताब।”
डेविड धवन की कुछ मोस्ट पॉपुलर फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर रहीं हिट
डेविड धवन की फिल्मोग्राफी देखें तो उन्होंने बॉलीवुड में तमाम कॉमेडी फिल्में बनाईं। डेविड धवन की फिल्मों को खूब पसंद भी किया गया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और अपने बेटे वरुण धवन के साथ तमाम कॉमेडी फिल्में बनाईं। डेविड धवन ने राजा बाबू (सुपर हिट), कुली नंबर 1 (सुपर हिट), साजन चले ससुराल (सुपर हिट), हीरो नंबर 1 (सुपर हिट), जुड़वा (हिट), मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी (सेमी हिट) और घरवाली-बाहरवाली जैसी तमाम फिल्में बनाईं। डेविड धवन की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं और आज भी लोग देखना पसंद करते हैं।
कब रिलीज होगी ‘है जवानी तो इश्क होना है’?
डेविड धवन की अपकमिंग फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ की बात करें तो फिल्म में डेविड धवन के बेटे वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आएंगे। डेविड धवन और वरुण धवन की ये साथ में चौथी फिल्म होगी। इसके अलावा फिल्म में राकेश बेदी, राजेश कुमार, मनीष पॉल और मौनी रॉय नजर आएंगी। डेविड धवन की ये फिल्म पहले 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस कॉमेडी फिल्म का यश की फिल्म टॉक्सिक से क्लैश ना हो इसके लिए फिल्म अब 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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