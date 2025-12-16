शुक्रवार को ही क्यों रिलीज होती हैं फिल्में? जानें कहां से और कैसे इंस्पायर हुआ ये कॉन्सेप्ट

संक्षेप: हर फिल्मी फैन को शुक्रवार का इंतजार रहता है कि कब शुक्रवार को फिल्म रिलीज होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म शुक्रवार को ही क्यों रिलीज होती है।

आपने अपनी लाइफ में कई फिल्में देखी होंगी। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो सबको शुक्रवार का इंतजार रहता है क्योंकि हर शुक्रवार को नई फिल्म रिलीज होती है। यही वजह है कि ना सिर्फ दर्शक बल्कि एक्टर्स भी इस दिन के लिए एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर फिल्म शुक्रवार को ही क्यों रिलीज होती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है वजह वैसे लोगों को लगता है कि शुक्रवार के बाद वीकेंड आता है और इस वजह से लोग अगले 2 दिन भी फिल्में देखने के लिए आते हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है फिल्म को शुक्रवार को रिलीज करने के लिए।

हॉलीवुड से है इंस्पायर? शुरुआत में शुक्रवार को फिल्म रिलीज करने का कॉन्सेप्ट हॉलीवुड से इंस्पायर है। हॉलीवुड में एक पॉपुलर फिल्म रिलीज हुई थी गॉन विद द विंड जो 15 दिसंबर 1939 को रिलीज हुई थी। फिल्म काफी हिट रही थी। इससे इंडियन प्रोड्यूसर्स भी काफी इंस्पायर हुए।

हालांकि 1950 के एंड तक भी फिल्म को शुक्रवार तक रिलीज करने का ट्रेंड नहीं था। पहली फिल्म जिसे शुक्रवार को फिल्म रिलीज करने का ट्रेंड शुरू किया वो है मुघल ए आजम।

वो फिल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी और फिल्म सुपरहिट थी। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला लीड रोल में थे। 1960 के एंड में बॉलीवुड ने फिर इस ट्रेंड को एक्सेप्ट किया।

एक और वजह दूसरी जो बड़ी वजह बताई जाती है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर्स को लगता है शुक्रवार का दिन यानी हफ्ते का 5वां दिन भगवान लक्ष्मी का होता है। प्रोड्यूसर्स को लगता है कि शुक्रवार को फिल्म रिलीज से समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। कई प्रोड्यूसर्स तो शुक्रवार को फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं।