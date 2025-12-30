भारतीय फिल्मों में क्यों होते हैं गानें, क्या आपने सोचा है कभी? जानें इनकी वजह

संक्षेप: आपने कई फिल्मों के हिट गाने देखे और सुने होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर भारतीय फिल्मों में गाने क्यों होते हैं। आज आपको इनकी वजह बताते हैं।

जब भी आप फिल्में देखते हैं खासकर भारतीय फिल्में तो आपने देखा होगा कि इसमें गाने होते हैं फिर चाहे वो सैड सॉन्ग हो, लव सॉन्ग या पार्टी सॉन्ग। कुछ गानें फिल्म की रिलीज से पहले ही लॉन्च हो जाते हैं तो कुछ फिल्म के बाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों फिल्मों में गाने होते हैं।

हॉलीवुड और भारतीय मूवीज का डिफ्रेंस हॉलीवुड और भारतीय फिल्मों में यही डिफ्रेंस होता है कि हॉलीवुड मूवीज में गाने नहीं होते हैं। वहीं भारतीय फिल्मों में गाने होते हैं। अब आपको बताते हैं कि गानों से क्या फायदा होता है।

क्या होता है फायदा इसके कमर्शियल और मार्केटिंग वजह को लेकर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि फिल्म की रिलीज से पहले गानों को रिलीज करने से दर्शक फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा फिर मूवीज देखने जाते हैं।

फिल्म के माहौल को लाइट करने के लिए और दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए भी गानों को यूज किया जाता है। वहीं कई बार गाने के जरिए फिल्म की स्टोरी को आगे कन्टीन्यू किया जाता है।इसके अलावा म्यूजिक राइट्स के जरिए भी कमाई होती है। कई फिल्मों को गाने से भी सक्सेस मिलती थी।

अलग तरह के गानें और उनके यूज कुछ फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स होते हैं। इन गानों के जरिए फिल्मों को बूस्ट मिलता है। कई फिल्मों में सैड सॉन्ग्स होते हैं और इसके जरिए दर्शकों और किरदारों के बीच एक कनेक्शन बनता है। जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स किरदारों से दर्शकों द्वारा सिम्पथी चाहते हैं तो वे ऐसे गाने बनाते हैं।