और भी एक्टर्स हैं पटाखों के खिलाफ, फिर दीया मिर्जा से ही परेशानी क्यों? समझिए क्या है मामला
दीया मिर्जा का दिवाली पर पॉल्यूशन के खिलाफ बोलना कुछ राजनीतिक दलों को नागवार गुजरा। खुद को मुस्लिम नहीं मानती हैं दीया मिर्जा, फिर क्यों है दिवाली पर बयान से ऐतराज?
दीया मिर्जा पहली एक्टर नहीं हैं जिन्होंने दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने की बात कही है। इस साल बॉम्बे हाई कोर्ट की सलाह पर BMC द्वारा चलाए गए एंटी पॉल्यूशन कैंपेन में माधुरी दीक्षित, अजिंक्य रहाणे और स्वप्निल जोशी ने भी जागरुकता वीडियो बनाए थे। दिवाली पर पटाखों की वजह से होने वाले पॉल्यूशन पर इससे पहले आमिर खान, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा भी बोल चुके हैं, लेकिन फिर दीया मिर्जा के इस बारे में वीडियो बनाने पर ही हंगामा क्यों? चलिए जानते हैं क्यों है बीजेपी समेत कुछ अन्य पार्टियों को दीया मिर्जा के बयान पर ऐतराज, और क्या है इस मुद्दे पर लेटेस्ट अपडेट।
सिर्फ दीया मिर्जा के बयान पर ऐतराज क्यों?
दीया मिर्जा पर आरोप है कि वह 'सिलेक्टिव एक्टविज्म' करती हैं। यानि वह पर्यावरण से जुड़े चुनिंदा मुद्दों पर ही बोलती हैं और वैसे खामोश रहती हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि क्या दीया मिर्जा में कभी अन्य मजहबों की परंपराओं, जैसे हर शुक्रवार सड़कों पर नमाज पढ़ना का विरोध करने की हिम्मत हुई है? वहीं भाजपा का कहना है कि उनकी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इसे एकतरफा सोच मानते हैं जहां केवल बहुसंख्यक समाज के त्योहारों को ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
कोर्ट की डांट के बाद पलटा BMC
भाजपा नेता अमीत साटम और केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले समेत कई नेताओं ने आपत्ति जताई कि लोगों को दिवाली मनाने के तरीके पर मशहूर हस्तियों से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। एक्ट्रेस पर नेताओं का आरोप है कि दीया मिर्जा केवल हिंदू त्योहारों पर पर्यावरण की बात करती हैं। बता दें कि बीजेपी और अन्य पार्टियों के विरोध के बाद बीएमसी ने दीया मिर्जा वाला वीडियो डिलीट कर दिया था। हालांकि अब कोर्ट ने इस मुद्दे पर BMC को लताड़ते हुए कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
क्या जन्म से मुस्लिम हैं दीया मिर्जा?
मालूम हो कि दीया मिर्जा किसी एक खास धर्म से होने का दावा नहीं करती हैं। वह जन्म से मुस्लिम नहीं हैं और उनके परिवार में कई संस्कृतियों को माना जाता रहा है। दीया मिर्जा के सगे पिता फ्रैंक हैंडरिच एक जर्मन ईसाई थे और उनकी मां एक बंगाली हिंदू हैं। दीया बहुत छोटी थीं जब उनके माता-पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद उनकी मां ने हैदराबाद के रहने वाले अहमद मिर्जा से शादी कर ली। अहमद मिर्जा ने दीया को अपनी सगी बेटी की तरह पाला और उनके बीच बेहद करीबी रिश्ता था। दीया मिर्जा कई बार साफ कर चुकी हैं कि वह किसी एक धर्म को मानने के बजाय इंसानियत पर भरोसा करती हैं। दीया मिर्जा कोई भी फॉर्म भरते वक्त उसमें धर्म का कॉलम खाली छोड़ती हैं।
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