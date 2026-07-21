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इतने सीरियस क्यों रहते हैं आर्यन खान? राघव जुयाल ने बताई पब्लिक में नहीं मुस्कुराने की वजह

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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Aryan Khan: आपने भी नोटिस किया होगा कि आर्यन खान शायद ही कभी पब्लिक प्लेस में मुस्कुराते नजर आते हैं। वह ज्यादातर बहुत सीरियस ही दिखते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है?

इतने सीरियस क्यों रहते हैं आर्यन खान? राघव जुयाल ने बताई पब्लिक में नहीं मुस्कुराने की वजह

कभी एक डांसर के तौर पर पहचाने जाने वाले राघव जुयाल जब बतौर एक्टर चमके तो उनकी चमक का ठिकाना ना रहा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उन्हें अहम किरदार निभाने का मौका मिला था। राघव बहुत कम वक्त में आर्यन खान के काफी करीब हो गए और जब एक हालिया इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि आर्यन पब्लिक इवेंट्स में बहुत कम ही मुस्कुराते हुए नजर आते हैं? तो इस सवाल के जवाब पर सभी की नजर थी।

'वह बस दिखाना नहीं करना चाहता है'

पिंकविला के साथ बातचीत में राघव जुयाल ने जवाब दिया, "वह दिखाना नहीं करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि वह किसी तरह का बनावटीपन दिखाना चाहता है। वह बस ऐसा ही है और मुझे लगता है कि उसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। वह बहुत क्रिएटिव, सहज और दयालु किस्म का इंसान है। यही उसका स्वभाव है।" लेकिन क्या आर्यन घर में भी ऐसे ही हैं या फिर वह सिर्फ पब्लिक के सामने ही सीरियस होने का दिखाना करते हैं? इस सवाल के जवाब में राघव ने आर्यन के किरदार से कुछ और परतें हटाईं।

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आर्यन के काफी क्लोज हैं राघव जुयाल

उन्होंने बताया कि आर्यन अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग होता है। वह अगर मुस्कुराना नहीं चाहता है तो यह उसकी मर्जी है। घर पर वह हंसता है, मजाक करता है और खूब मस्ती करता है। राघव जुलाल की केमिस्ट्री शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ कितनी कमाल की है, इसका अंदाजा इसी बात के लगाया जा सकता है कि वह उन्हें बहुत करीब से और बहुत अच्छी तरह समझते हैं। राघव ने बताया कि कहीं न कहीं आर्यन को कैमरा के सामने मुस्कुराने का फोबिया सा है।

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आर्यन खान में है बच्चों जैसी मासूमियत

उन्होंने बताया, "उसे कैमरा के सामने मुस्कुराने से डर लगता है। वह कैमरे के सामने मुस्कुराता ही नहीं है, उसे एटिट्यूड में रहना बहुत पसंद है। लेकिन हमारे साथ वह थोड़े अलग तरह के हाव-भाव में नजर आता है। उसमें बच्चों जैसी मासूमियत है।" राघव जुयाल ने एक ग्रैंड लेकिन प्राइवेट बर्थडे पार्टी ऑर्गनाइज करने की प्लानिंग बनाई थी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके को-एक्टर बॉबी देओल समेत अपने करीबी दोस्तों को इनवाइट किया था।

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