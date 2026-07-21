इतने सीरियस क्यों रहते हैं आर्यन खान? राघव जुयाल ने बताई पब्लिक में नहीं मुस्कुराने की वजह
Aryan Khan: आपने भी नोटिस किया होगा कि आर्यन खान शायद ही कभी पब्लिक प्लेस में मुस्कुराते नजर आते हैं। वह ज्यादातर बहुत सीरियस ही दिखते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है?
कभी एक डांसर के तौर पर पहचाने जाने वाले राघव जुयाल जब बतौर एक्टर चमके तो उनकी चमक का ठिकाना ना रहा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उन्हें अहम किरदार निभाने का मौका मिला था। राघव बहुत कम वक्त में आर्यन खान के काफी करीब हो गए और जब एक हालिया इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि आर्यन पब्लिक इवेंट्स में बहुत कम ही मुस्कुराते हुए नजर आते हैं? तो इस सवाल के जवाब पर सभी की नजर थी।
'वह बस दिखाना नहीं करना चाहता है'
पिंकविला के साथ बातचीत में राघव जुयाल ने जवाब दिया, "वह दिखाना नहीं करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि वह किसी तरह का बनावटीपन दिखाना चाहता है। वह बस ऐसा ही है और मुझे लगता है कि उसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। वह बहुत क्रिएटिव, सहज और दयालु किस्म का इंसान है। यही उसका स्वभाव है।" लेकिन क्या आर्यन घर में भी ऐसे ही हैं या फिर वह सिर्फ पब्लिक के सामने ही सीरियस होने का दिखाना करते हैं? इस सवाल के जवाब में राघव ने आर्यन के किरदार से कुछ और परतें हटाईं।
आर्यन के काफी क्लोज हैं राघव जुयाल
उन्होंने बताया कि आर्यन अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग होता है। वह अगर मुस्कुराना नहीं चाहता है तो यह उसकी मर्जी है। घर पर वह हंसता है, मजाक करता है और खूब मस्ती करता है। राघव जुलाल की केमिस्ट्री शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ कितनी कमाल की है, इसका अंदाजा इसी बात के लगाया जा सकता है कि वह उन्हें बहुत करीब से और बहुत अच्छी तरह समझते हैं। राघव ने बताया कि कहीं न कहीं आर्यन को कैमरा के सामने मुस्कुराने का फोबिया सा है।
आर्यन खान में है बच्चों जैसी मासूमियत
उन्होंने बताया, "उसे कैमरा के सामने मुस्कुराने से डर लगता है। वह कैमरे के सामने मुस्कुराता ही नहीं है, उसे एटिट्यूड में रहना बहुत पसंद है। लेकिन हमारे साथ वह थोड़े अलग तरह के हाव-भाव में नजर आता है। उसमें बच्चों जैसी मासूमियत है।" राघव जुयाल ने एक ग्रैंड लेकिन प्राइवेट बर्थडे पार्टी ऑर्गनाइज करने की प्लानिंग बनाई थी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके को-एक्टर बॉबी देओल समेत अपने करीबी दोस्तों को इनवाइट किया था।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।