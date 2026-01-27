Hindustan Hindi News
अरिजीत सिंह ने बताई रिटायरमेंट लेने की वजह, लिखा- '...तो बात यह है कि मैं बोर हो गया हूं'

अरिजीत सिंह ने बताई रिटायरमेंट लेने की वजह, लिखा- '...तो बात यह है कि मैं बोर हो गया हूं'

संक्षेप:

Why Arijit Singh stopped singing: अरिजीत सिंह का अचानक रिटायरमेंट लेना दर्शकों को काफी शॉकिंग लग रहा है और हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? और आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है?

Jan 27, 2026 11:39 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने की खबर ने उनके फैंस को हिलाकर रख दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत ने खुद सोशल मीडिया पर अपने इतनी जल्दी सन्यास लेने की वजह बताई है। अरिजीत सिंह ने बताया कि यह फैसला उन्होंने रातों-रात नहीं लिया गया, बल्कि वो काफी वक्त से इसके बारे में सोच रहे थे और अब जाकर उनमें इसे अप्लाई करने की हिम्मत आई है। अरिजीत सिंह ने बताया है कि वह बोर हो गए हैं और अब कुछ अलग तरह का संगीत करना चाहते हैं। अरिजीत ने बताया है कि वह किसी नए सिंगर को उभरते हुए देखना चाहते हैं।

'तो बात यह है कि मैं बोर हो गया हूं'

टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत सिंह ने अपने प्राइवेट X अकाउंट पर अपने रिटायरमेंट के फैसले की वजह बताई है। अरिजीत सिंह ने बताया, “इसे खत्म करने के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई कारण हैं। इसके अलावा मैं काफी वक्त से यह करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार अब जाकर मैंने हिम्मत जुटाई है। एक सिंपल सी वजह यह थी कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूं, इसीलिए मैं एक ही गाने के अरेंजमेंट बदलता रहता हूं और उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करता हूं। तो बात यह है कि मैं बोर हो गया हूं। जीने के लिए मुझे कुछ अलग संगीत करने की जरूरत है।”

'नए सिंगर्स को उभरते देखना चाहता हूं'

अरिजीत सिंह ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "एक और वजह यह है कि मैं किसी ऐसे गायक को उभरते हुए सुनने के लिए एक्साइटेड हूं, जो मुझे वास्तव में इंस्पायर कर सके।" हालांकि फैंस के लिए राहत की बात यह है कि उनके कुछ पुराने कमिटमेंट्स अभी बाकी हैं। अरिजीत उन पेंडिंग गानों को पूरा करेंगे, इसलिए इस साल उनके कुछ गाने रिलीज होते रहेंगे। प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कहते हुए उन्होंने अपने चाहने वालों को इतने सालों तक मिले प्यार के लिए शुक्रिया भी कहा है।

रोमांटिक गानों के राजा रहे हैं अरिजीत

अरिजीत सिंह की रुहानी आवाज दर्शकों की पसंदीदा रही है। अरिजीत अपने सैड और रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। अरिजीत सिंह को रियलिटी टीवी शो फेम गुरुकुल से पहली बार फेम मिला था। इस शो में वह 6वें स्थान पर रहे थे। जजों ने शो में उनकी आवाज और परफॉर्मेंस की आलोचना की थी। लेकिन इस हार के बाद वो मुंबई में एक छोटे से कमरे में रहने लगे और वहीं रहकर बड़े म्यूजिशियन्स के लिए प्रोग्रामिंग का काम करते रहे। उनका पहला फिल्मी गाना 'मर्डर 2' (2011) का 'फिर मोहब्बत' था, जिसे उन्होंने 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया था।

Arijit Singh

