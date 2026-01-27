अरिजीत सिंह ने बताई रिटायरमेंट लेने की वजह, लिखा- '...तो बात यह है कि मैं बोर हो गया हूं'

संक्षेप: Why Arijit Singh stopped singing: अरिजीत सिंह का अचानक रिटायरमेंट लेना दर्शकों को काफी शॉकिंग लग रहा है और हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? और आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है?

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने की खबर ने उनके फैंस को हिलाकर रख दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत ने खुद सोशल मीडिया पर अपने इतनी जल्दी सन्यास लेने की वजह बताई है। अरिजीत सिंह ने बताया कि यह फैसला उन्होंने रातों-रात नहीं लिया गया, बल्कि वो काफी वक्त से इसके बारे में सोच रहे थे और अब जाकर उनमें इसे अप्लाई करने की हिम्मत आई है। अरिजीत सिंह ने बताया है कि वह बोर हो गए हैं और अब कुछ अलग तरह का संगीत करना चाहते हैं। अरिजीत ने बताया है कि वह किसी नए सिंगर को उभरते हुए देखना चाहते हैं।

'तो बात यह है कि मैं बोर हो गया हूं' टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत सिंह ने अपने प्राइवेट X अकाउंट पर अपने रिटायरमेंट के फैसले की वजह बताई है। अरिजीत सिंह ने बताया, “इसे खत्म करने के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई कारण हैं। इसके अलावा मैं काफी वक्त से यह करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार अब जाकर मैंने हिम्मत जुटाई है। एक सिंपल सी वजह यह थी कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूं, इसीलिए मैं एक ही गाने के अरेंजमेंट बदलता रहता हूं और उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करता हूं। तो बात यह है कि मैं बोर हो गया हूं। जीने के लिए मुझे कुछ अलग संगीत करने की जरूरत है।”

'नए सिंगर्स को उभरते देखना चाहता हूं' अरिजीत सिंह ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "एक और वजह यह है कि मैं किसी ऐसे गायक को उभरते हुए सुनने के लिए एक्साइटेड हूं, जो मुझे वास्तव में इंस्पायर कर सके।" हालांकि फैंस के लिए राहत की बात यह है कि उनके कुछ पुराने कमिटमेंट्स अभी बाकी हैं। अरिजीत उन पेंडिंग गानों को पूरा करेंगे, इसलिए इस साल उनके कुछ गाने रिलीज होते रहेंगे। प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कहते हुए उन्होंने अपने चाहने वालों को इतने सालों तक मिले प्यार के लिए शुक्रिया भी कहा है।