अरिजित सिंह ने क्यों बनाई सिंगिंग से दूरी? करीबी ने बताया ब्रेक कुछ दिनों का या हमेशा के लिए गुडबाय
अरिजित सिंह ने अपने फैन्स को बड़ा झटका दिया। लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी। अब उनके करीबी ने बताया कि अरिजित कहां बिजी हैं और उनका ब्रेक परमानेंट है या हमेशा के लिए।
अरिजित सिंह ने मंगलवार रात अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसे पढ़कर उनके कई फैन्स परेशान हो गए। अरिजित ने जानकारी दी कि वह सिंगर के तौर पर अब और असाइनमेंट्स नहीं लेंगे। इस पर उनके साथ के लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। वहीं लोग समझ नहीं पा रहे कि अरिजित ने ब्रेक लिया है या अब कभी गाएंगे ही नहीं। अब एचटी सिटी ने अरिजित सिंह के करीबी कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि लोग जैसा समझ रहे हैं, वैसा नहीं है।
अरिजित नहीं ले पा रहे ऑफर्स
अरिजित सिंह के एक करीबी ने बताया, 'अरिजित अपनी बतौर डायरेक्टर अपनी डेब्यू फिल्म में बिजी होने वाले हैं। वह लंबे समय से इसके लिए काफी पैशनेट हैं। इसके लिए उनका काफी समय और एफर्ट्स लगेंगे। कई ऑफर्स के बाद भी वह इन्हें ले नहीं पाएंगे। वह अपनी डायरेक्टर वाली जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। यह करीब एक साल के आसपास का ब्रेक है।'
फिल्म बना रहे हैं अरिजित
बता दें कि अरिजित सिंह की डेब्यू फिल्म जुलाई 2025 में अनाउंस की गई थी। अभी तक इसका टाइटल फाइनल नहीं हुआ है। मूवी को अरिजित सिंह और उनकी वाइफ कोयल सिंह ने लिखा है। रिपोर्ट्स हैं कि लीड रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा और अरिजित सिंह का बेटा होगा।
अरिजित सिंह ने किया था ये पोस्ट
अरिजित सिंह ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, हेलो, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। लिसनर के तौर पर आप लोगों ने इतने सालों मुझे जो प्यार दिया उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। यह शानदार जर्नी थी। सोशल मीडिया पर अरिजित के फैन्स ने कई सारे सवाल किए। उन्होंने ट्वीट्स में जवाब दिया था कि वह म्यूजिक बनाना बंद नहीं करेंगे। अरिजित ने बताया था कि उन्हें कुछ पेंडिंग काम खत्म करने हैं।
