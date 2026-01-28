Hindustan Hindi News
अरिजित सिंह ने क्यों बनाई सिंगिंग से दूरी? करीबी ने बताया ब्रेक कुछ दिनों का या हमेशा के लिए गुडबाय

संक्षेप:

अरिजित सिंह ने अपने फैन्स को बड़ा झटका दिया। लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी। अब उनके करीबी ने बताया कि अरिजित कहां बिजी हैं और उनका ब्रेक परमानेंट है या हमेशा के लिए।

Jan 28, 2026 12:23 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
अरिजित सिंह ने मंगलवार रात अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसे पढ़कर उनके कई फैन्स परेशान हो गए। अरिजित ने जानकारी दी कि वह सिंगर के तौर पर अब और असाइनमेंट्स नहीं लेंगे। इस पर उनके साथ के लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। वहीं लोग समझ नहीं पा रहे कि अरिजित ने ब्रेक लिया है या अब कभी गाएंगे ही नहीं। अब एचटी सिटी ने अरिजित सिंह के करीबी कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि लोग जैसा समझ रहे हैं, वैसा नहीं है।

अरिजित नहीं ले पा रहे ऑफर्स

अरिजित सिंह के एक करीबी ने बताया, 'अरिजित अपनी बतौर डायरेक्टर अपनी डेब्यू फिल्म में बिजी होने वाले हैं। वह लंबे समय से इसके लिए काफी पैशनेट हैं। इसके लिए उनका काफी समय और एफर्ट्स लगेंगे। कई ऑफर्स के बाद भी वह इन्हें ले नहीं पाएंगे। वह अपनी डायरेक्टर वाली जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। यह करीब एक साल के आसपास का ब्रेक है।'

फिल्म बना रहे हैं अरिजित

बता दें कि अरिजित सिंह की डेब्यू फिल्म जुलाई 2025 में अनाउंस की गई थी। अभी तक इसका टाइटल फाइनल नहीं हुआ है। मूवी को अरिजित सिंह और उनकी वाइफ कोयल सिंह ने लिखा है। रिपोर्ट्स हैं कि लीड रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा और अरिजित सिंह का बेटा होगा।

अरिजित सिंह ने किया था ये पोस्ट

अरिजित सिंह ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, हेलो, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। लिसनर के तौर पर आप लोगों ने इतने सालों मुझे जो प्यार दिया उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। यह शानदार जर्नी थी। सोशल मीडिया पर अरिजित के फैन्स ने कई सारे सवाल किए। उन्होंने ट्वीट्स में जवाब दिया था कि वह म्यूजिक बनाना बंद नहीं करेंगे। अरिजित ने बताया था कि उन्हें कुछ पेंडिंग काम खत्म करने हैं।

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
