डाइनिंग विद कपूर से क्यों गायब हैं आलिया भट्ट, रणबीर के भाई ने बताई वजह

डाइनिंग विद कपूर से क्यों गायब हैं आलिया भट्ट, रणबीर के भाई ने बताई वजह

संक्षेप: डाइनिंग विद कपूर शो का ट्रेलर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है जिसे काफी पसंद किया गया। हालांकि इससे आलिया भट्ट गायब दिखीं, जिसकी वजह रणबीर के कजिन भाई ने बताई है।

Thu, 20 Nov 2025 12:47 PM
कपूर परिवार का नया शो डाइनिंग विद कपूर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है। शो में कपूर परिवार के सभी सदस्य दिख रहे हैं रणबीर, करीना, करिश्मा, रिद्धिमा, रणधीर, अरमान और आदार जैन। कुछ दिनों पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसमें पूरा खानदान दिखा, लेकिन आलिया भट्ट नहीं।

क्यों नहीं हैं आलिया शो में

अब आलिया के ना होने पर अरमान ने सफाई दी है। अरमान, ऋषि और रणधीर कपूर की बहन रीमा जैन के बेटे हैं। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए अरमान ने कहा, उनके कुछ और जरूरी कमिटमेंट्स थे। मैं शायद थोड़ा फिल्मी लगूंगा, लेकिन जैसा कि राज कपूर ने कहा है वर्क इज वर्कशिप।

डाइनिंग विद कपूर का कन्सेप्ट अरमान का है जिन्होंने नेटफ्लिक्स को यह आइडिया दिया। इसे स्मृति मुंद्रा ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने कहा, ‘यह परिवार को लेकर एक बात है। ये सभी वर्कोहॉलिक्स हैं और सबको अपने काम से प्यार है। सबने अपने-अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, लेकिन कुछ अपने काम की वजह से समय नहीं निकाल पाए।’

बड़ा कपूर परिवार

कपूर परिवार के बारे में बता दें कि पृथ्वीराज कपूर ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। इसके बाद उनके बच्चे राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर ने अपना जादू चलाया। सभी सुपरस्टार्स थे। इसके बाद राज कपूर के बेटे ऋषि और रणधीर ने काम किया और राजीव ने भी काम किया।

शो की बात करें तो इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 21 नवंबर से स्ट्रीम होगा।

