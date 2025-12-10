'धुरंधर' फेम अक्षय खन्ना ने कभी क्यों नहीं की शादी? बताई थी ऐसी वजह कि सोच में पड़ जाएंगे

संक्षेप: धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना ने सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा रखा है वो तो आप भी देख रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय खन्ना रियल लाइफ में अभी तक सिंगल हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू में इसकी वजह भी बताई थी।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना कमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उन्हीं के काम की चर्चा है। मार्च 1975 में जन्मे अक्षय खन्ना की उम्र 50 साल है, और वह अभी तक कुंवारे हैं। अक्षय खन्ना ने कभी शादी क्यों नहीं की, यह सवाल कई बार उठा। लेकिन अक्षय खन्ना के मुताबिक वो अपने सिंगल होने को एन्जॉय करते हैं और इसी तरह रहना चाहते हैं। जब एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना से उनके सिंगल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि जो शादीशुदा हैं वो भी सोच में पड़ जाएंगे।

बताई थी शादी नहीं करने की वजह अक्षय खन्ना अपनी एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि वो शादी कब कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में अक्षय खन्ना ने कहा, “देखिए मुझे अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियां पसंद नहीं हैं। मैं अकेला खुश हूं, कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी की मुझे देखभाल नहीं करनी है, किसी की मुझे फिक्र नहीं करनी है, मुझे सिर्फ खुद की चिंता करनी है। बहुत शानदार जिंदगी है मेरी। बहुत अच्छी। आखिर मैं इस जिंदगी को बर्बाद क्यों करूं? मेरी लाइफ को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं आप लोग?”