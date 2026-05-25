Samuk: आखिर क्यों है 'समुक' की इतनी चर्चा? बाकी एलियन फिल्मों से कैसे होगी अलग?
अक्षय कुमार की अगली फिल्म 'समुक' अनाउंसमेंट के साथ ही सुर्खियों में आ गई है। इसे भारत की पहली सीरियस और सबसे बड़ी एलियन एक्शन थ्रिलर मूवी बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि इस फिल्म में ऐसा क्या है खास?
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' अनाउंसमेंट के साथ ही सुर्खियों में बनी हुई है। इसे भारत की पहली लार्ज स्केल साई-फाई एलियन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी बताया जा रहा है। फिल्म का अनाउंसमेंट 24 मई को हुआ है और यह अक्षय कुमार के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा। कनिष्क वर्मा ने निर्देशन की कमान संभाली है और प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह हैं। सवाल यह है कि आखिर यह फिल्म इतनी चर्चा में क्यों है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस एलियन मूवी में पहले रिलीज हो चुकीं एलियन फिल्मों से क्या अलग होने वाला है?
इस्तेमाल होगी अलग तकनीक
अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' में मेकर्स हॉलीवुड लेवल का प्रोडक्शन और प्रैक्टिकल इफैक्ट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। इस फिल्म में CGI और AI मॉडल्स जैसी तकनीकों को छोड़कर रियल हैंडक्राफ्टेड मॉन्सटर तैयार किए जाएंगे, और ज्यादातर सीक्वेंस के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जाएगी। जो इसे बहुत रियल और इम्फैक्टफुल फील देगा।
नहीं दिखेगा फैमिली वाला ट्विस्ट
भारत में अभी तक जो एलियन फिल्में आई हैं उनमें या तो फैमिली वाला ट्विस्ट होता था। ऋतिक रोशन की 'कोई मिल गया' इसका एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन इस फिल्म में चीजें बहुत इन्टेंस और रियल रखते हुए मेकर्स 'मैन वर्सेज एलियन्स' वाली अप्रोच रखना चाहते हैं। यानि कोई फैमिली-फ्रेंड्स वाली कहानी नहीं और न ही बीच-बीच में माहौल को लाइट रखने के लिए लव स्टोरी और हंसी मजाक वाली चीजें। यह कहानी पूरी तरह सीरियस रहने वाली है।
सीरियस साइंस और फुल हॉरर
जो एलियन फिल्में भारत में अभी तक आई हैं, उनमें एलियन इंसान का दोस्त बन जाता है। कोई मिल गया, पीके और जोकर जैसी फिल्मों में हमने यही देखा है। अभी तक कोई भी फिल्म एलियन्स के पृथ्वी पर हमला करने और इंसान के साथ उसकी टक्कर के बारे में नहीं रही है। खगोल विज्ञान और तकनीक जैसे विषयों से जोड़ते हुए मेकर्स इस फिल्म को सीरियस एलियन थ्रिलर और हॉरर फील देना चाहते हैं। यानि इसमें रोमांच के साथ-साथ आपको डर भी पूरा महसूस होगा, जो अभी तक किसी भारतीय फिल्म ने नहीं दिया है।
अक्षय कुमार और ल्यूक का कॉम्बो
जहां ज्यादातर भारतीय फिल्में एक्शन के मामले में ग्रीन स्क्रीन और VFX पर निर्भर करती हैं, वहीं समुक में हाइपर-फिजिकल कोरियोग्राफी को तवज्जो दी जाएगी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस करने के लिए ब्रिटिश स्टंट कॉर्डिनेटर ल्यूक टंबर को हायर किया गया है। अगर आप ल्यूक को नहीं जानते हैं तो बता दें कि यह वही एक्शन डायरेक्टर हैं जिन्होंने टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इंपॉसिबल के एक्शन सीन्स करवाए थे। ल्यूक के पास रियल लाइफ मिलिट्री एक्शन सीक्वेंस करने की एक्सपर्टी है और अक्षय कुमार का खुद का मार्शल आर्ट बैकग्राउंड रहा है। तो यह कॉम्बिनेशन काफी डेडली होने वाला है।
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