भूत बंगला देखकर आई 1979 की इस कल्ट हॉरर की याद, अक्षय कुमार की फिल्म में ये है समानता

Bhooth Bangla: क्या आपने अक्षय कुमार की भूत बंगला देख ली? भूत बंगला शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही मुझे 1979 कल्ट हॉरर फिल्म जानी दुश्मन की याद आई। आइए जानते हैं फिल्म में ऐसा क्या है?

अक्षय कुमार की भूत बंगला रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी का जादू पर्दे पर नजर आया है। फिल्म में कई सारे प्रियदर्शन की दूसरी फिल्मों के कॉलबैक हैं। वहीं, भूत बंगला के शूटिंग भूल भुलैया वाले महल में हुई है। फिल्म को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को नॉस्टेलजिया (पास्ट की खूबसूरत यादें) हिट किया है। मैंने भी भूल भुलैया देखी। भूत बंगला देखने के बाद मुझे भी कुछ पुरानी फिल्मों की याद आई। 'बहन डर गई' डायलॉग ने जहां प्रियदर्शन की भागम भाग की याद दिलाई तो वहीं, फिल्म शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही मुझे 1979 कल्ट हॉरर फिल्म 'जानी दुश्मन' की याद आई। आइए आपको बताते हैं क्यों?

भूत बंगला को वो सीन जिसे देख याद आई 'जानी दुश्मन' अगर आपने फिल्म देख ली है तो फिल्म का प्लॉट भी पता ही होगा। भूत बंगला की शुरुआत में जब कहानी शुरू होती है तो बताया जाता है कि कैसे मंगलपुर गांव में कोई शादी नहीं होती है। वहां, लोग शादियां करने से डरते हैं, इतना ही नहीं उस रास्ते से कोई बारात भी नहीं निकलती है। वजह- क्योंकि जब भी वहां शादी होती है या बारात निकलती है दुल्हनें गायब हो जाती हैं। दुल्हनें को एक भूत उठाकर ले जाता है। बस यही बात मुझे याद दिलाती है साल 1979 में आई कल्ट हॉरर फिल्म जानी दुश्मन की।

जानी दुश्मन का प्लॉट अगर आपने उस जमाने की ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म जानी दुश्मन देखी है तो आपको याद होगा उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक गांव में लोग शादियां करने से डरते हैं क्योंकि उस गांव में एक मंदिर के पास से अगर कोई दुल्हन लाल जोड़े में निकलती है तो एक राक्षस उस दुल्हन को डोली में से उठाकर ले जाता है और उसे मार देता है।

भूत बंगला में लाल जोड़े का नहीं है जिक्र भूत बंगला और जानी दुश्मन का ये प्वाइंट मुझे एक जैसा लगा। हालांकि, इस प्लॉट में एक चीज अलग है। भूत बंगला में दुल्हनें किडनैप जरूर होती हैं, लेकिन जानी दुश्मन की तरह इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि लाल जोड़े वाली दुल्हनें ही किडनैप होती हैं। भूत बंगला में लाल शादी के जोड़े का जिक्र नहीं मिलता है।

कैसी है भूत बंगला? भूत बंगला का ये प्लॉट जरूर जानी दुश्मन की याद दिलाता है, लेकिन फिल्म की बाकी की पूरी कहानी बिल्कुल अलग है। भूत बंगला फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में आपको कॉमेडी के साथ-साथ हॉरर का तड़का बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिल्म के फर्स्ट हाफ में मजेदार कॉमेडी और पंच हैं। वहीं, फिल्म का सेकंड हाफ में आपको कॉमेडी की कमी खलेगी और सिर्फ हॉरर का डोज मिलेगा।

भूत बंगला की कास्ट भूत बंगला की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार, राजपाल यादव, परेश रावल, वामिका गब्बी, तब्बू, मिथिला पालकर, राजेश शर्मा, जिस्सू सेनगुप्ता और मनोज जोशी जैसे कलाकार नजर आए हैं।

ब्लॉकबस्टर थी जानी दुश्मन जानी दुश्मन की बात करें तो इस फिल्म को राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म उस साल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म का असर कुछ ऐसा था कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि उस वक्त कई गांव में असल लाइफ में लड़कियां लाल जोड़े में शादी करने से घबराने लगी थीं। इस फिल्म ने उस तरह का खौफ लोगों के दिल में बना दिया है।