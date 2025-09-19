बॉलीवुड के विलेन की बेटी हैं ये वायरल गर्ल, रेड कार्पेट पर छीनी बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस की लाइमलाइट

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीमियर नाइट पर नजर आईं ये एक्ट्रेस चर्चा का विषय बन गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये कौन हैं।

सोशल मीडिया पर इस एक्ट्रेस का वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। ये एक्ट्रेस फिल्म ‘कोई मिल गया’ फेम रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी हैं। रजत 25 साल बाद नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में प्रीमियर इवेंट में रजत अपनी पूरी फैमिली के साथ रेड कार्पेट पर पहुंचे थे। वहीं वेरा के बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं।

कितने साल की हैं वेरा बेदी? वेरा बेदी का जन्म 12 फरवरी 2007 को हुआ था और वे अभी करीब 18 साल की हैं। उनका परिवार पूरी तरह से फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़ा है। उनके पिता रजत बेदी बॉलीवुड में लंबे समय से विलेन और कैरेक्टर रोल्स करते आए हैं, जबकि मां मोनालिसा बेदी भी इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं।

करीना कपूर से हो रही है वेरा की तुलना इवेंट में वेरा का कॉन्फिडेंस, फैशन सेंस और स्टाइलिश अपीयरेंस देख फैन्स उनकी तुलना यंग करीना कपूर और प्रीति जिंटा से कर रहे हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी फिलहाल सीमित है क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट प्राइवेट कर रखा है।