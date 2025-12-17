Hindustan Hindi News
कौन हैं विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी सोनी? 52 उम्र में डायरेक्टर ने रचाई थी दूसरी शादी

कौन हैं विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी सोनी? 52 उम्र में डायरेक्टर ने रचाई थी दूसरी शादी

संक्षेप:

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को 30 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। आइए जानते हैं कौन हैं विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी और क्या है पूरा मामला।

Dec 17, 2025 09:29 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को 9 दिसंबर को उदयपुर की एक कोर्ट ने कथित 30 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। मंगलवार को कपल के वकील ने जमानत के लिए रिक्वेस्ट की। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आइए जानते हैं कौन हैं फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेंताबरी।

विक्रम भट्ट को राज फिल्म से मिली पहचान

विक्रम भट्ट एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीनराइटर हैं। उन्होंने राज, 1920, हॉन्टेटड-थ्री डी, राज 3 और राज रीबूट जैसे फिल्में बनाई हैं। विक्रम भट्ट ने निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म जानम से डेब्यू किया। यह फिल्म साल 1992 में आई थी।फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। विक्रम भट्ट को पहचान साल 2022 में आई हॉरर फिल्म राज से मिली थी।

52 की उम्र में रचाई थी दूसरी शादी

विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी सोनी की बात करें तो श्वेतांबरी विक्रम भट्ट की दूसरी पत्नी है। विक्रम भट्ट ने श्वेतांबरी से कोविड लॉकडाउन के वक्त 52 की उम्र में शादी रचाई थी। विक्रम की पहली पत्नी का नाम अदिति भट्ट है।

विक्रम भट्ट की अपनी पहली शादी से एक बेटी है। वहीं, श्वेतांबरी सोनी के भी दो बच्चों की मां हैं। उनके दो टीनएज बच्चों के नाम- आदिराज और अरहावीर है।

कौन हैं श्वेतांबरी सोनी भट्ट?

श्वेतांबरी सोनी एक स्टोरीबोर्ड राइटर हैं economictimes.indiatimes.com की मानें तो श्वेंताबरी सोनी मुंबई की ट्रीनिटी आर्टी गैलरी से भी जुड़ी हैं। श्वेतांबरी की बहन का नाम नम्रता सोनी है। नम्रता सोनी एक सिलेब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो विक्रम और श्वेतांबरी की मुलाकात श्वेतांबरी के एक एग्जिबीशन के दौरन हुई थी।

क्या है 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विक्रम और उनकी पत्नी पर उदयपुर बेस्ड इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर डॉ. अजय मुर्डिया से 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। 7 दिसंबर को राजस्थान पुलिस ने इस कपल को मुंबई में अरेस्ट किया था। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए उदयपुर लाया गया था। कपल को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद कपल ने जमानत के लिए अर्जी डाली, लेकिन वो अर्जी खारिज हो गई।

