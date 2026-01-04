Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडWho is Tina Rijhwani Meet the fiancee of Salman Khan Nephew Ayaan Agnihotri
सलमान खान के परिवार की बहू बनने वाली टीना कौन हैं? बनेंगी भांजे अयान की दुल्हनिया

सलमान खान के परिवार की बहू बनने वाली टीना कौन हैं? बनेंगी भांजे अयान की दुल्हनिया

संक्षेप:

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज किया है और उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Jan 04, 2026 11:20 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी से सगाई कर ली है। अयान ने टीना के साथ प्रपोजल की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अयान के पोस्ट पर सेलेब्स ने भी उन्हें खूब बधाई दी। हालांकि अब सभी जानना चाहते हैं कि आखिर सलमान के परिवार की बहू कौन हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कौन हैं टीना

टीना रिझवानी के बारे में बता दें कि भले ही पब्लिक फिगर नहीं हैं, वह कॉर्पोरेट स्पेस में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कम्यूनिकेशन्स में काम करती हैं और ब्लू एडवाइजरी से असोसिएट हैं जहां उनका कम्यूनिकेशन्स में लीडरशिप रोल है।

टीना साल 2024 में इस कंपनी से जुड़ी थीं। टीना को बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग में 10 साल हो गए हैं।

फिल्मी प्रपोजल

टीना और अयान काफी समय से रिलेशनशिप में हैं। फोटोज शेयर कर उन्होंने लिखा, अपनी गर्लफ्रेंड को 2025 में छोड़ दिया। फोटोज में आप देखेंगे कि अयान ने इस प्रपोजल को कितना खास रखा था। उन्होंने पूल को गुलाब के फूलों से सजाया था और काफी फायरवर्क्स भी किए थे।

अयान का करियर

अयान ने बतौर सिंगर अपना ऑफिशियल डेब्यू यूनिवर्सल लॉ सिंगल से किया। उन्हें गानों से प्यार हैं। वह बहुत मेहनत करते हैं और अपने गानों के जरिए काफी एक्सपैरिमेंट करते हैं। उन्होंने अपना स्टेज नेम अग्नि रखा है।

ये भी पढ़ें:सलमान के भांजे ने की सगाई, गर्लफ्रेंड को किया किस, फोटोज पर आया मलाइका का कमेंट

सलमान के साथ किया नाम

अयान ने अपने मामू सलमान खान के साथ भी काम किया है गाने यू आर माइन के साथ। इस गाने को विशाल मिश्रा ने कम्पोज किया है और अयान ने इसमें रैप किया है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।