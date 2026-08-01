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सीता के रोल में इन्हें लेना था..., 'रामायण' में साई पल्लवी पर भारी पड़ी ये एक्ट्रेस, निभा रही उनकी बहन का किरदार

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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'रामायण' का ट्रेलर के बीच फिल्म के बाकी किरदारों की पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में एक एक्ट्रेस ने तो हल्की सी झलक मात्र से लोगों का ध्यान खींच लिया।

सीता के रोल में इन्हें लेना था..., 'रामायण' में साई पल्लवी पर भारी पड़ी ये एक्ट्रेस, निभा रही उनकी बहन का किरदार
'रामायण' में साई पल्लवी पर भारी पड़ी ये एक्ट्रेस

नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर इस वक्त हर तरफ चर्चा हो रही है। फिल्म में राम के रोल में रणबीर कपूर और रावण के रोल में यश नजर आने वाले हैं। वहीं, माता सीता का किरदार साई पल्लवी निभा रही हैं। हाल ही में 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इसके बाद से तो मानों सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है। हर कोई 'रामायण' का ट्रेलर देखने के बाद अपनी राय रख रहा है। ऐसे में अब 'रामायण' का ट्रेलर के बीच फिल्म के बाकी किरदारों की पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में एक एक्ट्रेस ने तो हल्की सी झलक मात्र से लोगों का ध्यान खींच लिया। यही नहीं कई लोगों ने ये तो भी कहा कि उन्हें साई पल्लवी की जगह माता सीता के रोल में कास्ट करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन है वो?

कौन है वो एक्ट्रेस जिसने किया साई पल्लवी को ओवरशैडो?

दरअसल, गुरुवार को 'रामायण' के ट्रेलर में साई पल्लवी का माता सीता के रूप में उनका पहली बार लुक रिवील किया गया। ट्रेलर में साई के एंट्री सीन ने हर किसी का ध्यान खींचा। ट्रेलर में साई के बगल में दो एक्ट्रेसेस खड़ी नजर आ रही हैं। वहीं, साई के लेफ्ट साइड में खड़ी एक्ट्रेस की हल्की सी झलक आई और वह इंटरनेट पर छा गईं। इस एक्ट्रेस ने साई को भी ओवरशैडो कर दिया। ऐसे में अब लोग अब उनके बारे में जानने के लिए बेताब हैं कि वह कौन हैं।

साई पल्लवी पर भारी पड़ी ये एक्ट्रेस
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एक्ट्रेस की झलक ने किया फैंस को दीवाना

साई पल्लवी के पीछे हाथ में पूजा की थाल लिए बेहद सादगी भरे अंदाज में खड़ी एक्ट्रेस की चर्चा हो रही है। ये कोई और नहीं बल्कि असमिया एक्ट्रेस सुरभि दास हैं। सुरभि की झलक सामने आते ही लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सुरभि को साई से बेहतर बता रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, 'कास्टिंग के मामले में हर कोई मुकेश छाबड़ा या आदित्य धर नहीं होता। नितेश भाई, बैकग्राउंड में दिख रही एक्ट्रेस पूरे फ्रेम पर छा गई है। इस शॉट में वह साई पल्लवी पर पूरी तरह भारी पड़ रही हैं।'

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कौन हैं शत्रुघ्न की पत्नी बनीं एक्ट्रेस?

बता दें कि एक्ट्रेस सुरभि दास हैं। वह असमिया एक्ट्रेस हैं, जो रामायण में अहम भूमिका निभा रही हैं। सुरभि 'रामायण' में माता सीता की छोटी बहन श्रुतकीर्ति का किरदार निभा रही हैं जो राम के छोटे भाई शत्रुघ्न की भी पत्नी थीं।

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असमिया एक्ट्रेस सुरभि दास

इतना है 'रामायण' का बजट

'रामायण' लगभग 4000 करोड़ के बजट में बन रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म के म्यूजिक के लिए ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान और हैंस जिमर पहली बार साथ आए हैं, जबकि विज़ुअल इफेक्ट्स का काम DNEG संभाल रही है। 'रामायण: पार्ट वन' दुनिया भर में दिवाली 2026 पर रिलीज होगी, जबकि दूसरा भाग 2027 में आने की उम्मीद है। इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सोनी पिक्चर्स और नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शंस संभाल रहा है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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