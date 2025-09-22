रीमा लागू की बेटी को जानते हैं आप? ‘थप्पड़’ और ‘स्कूप’ से बनाई पहचान

फिल्मों में मां का किरदार निभाने वालीं रीमा लागू की बेटी भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। वह फिल्मों की कहानी लिखती हैं और पर्दे के पीछे रहना पसंद करती हैं।

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रीमा लागू की बेटी को जानते हैं आप? उनका नाम मृण्मयी लागू है और वह अपना अलग मुकाम बना रही हैं। मृण्मयी बॉलीवुड की सक्सेसफुल स्क्रीनराइटर और क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने अनुभव सिन्हा की फिल्म ‘थप्पड़’ और हंसल मेहता की वेब सीरीज ‘स्कूप’ लिखकर इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई।

कौन हैं मृण्मयी लागू? मृण्मयी, जिन्हें घर में प्यार से सानू कहा जाता है, रीमा लागू और मराठी एक्टर विवेक लागू की बेटी हैं। शुरू में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। फिर एक वक्त आया जब उन्होंने एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि, जब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि वो इतने सालों तक एक ही रोल कैसे करती हैं? तो रीमा लागू ने साफ कहा, “अगर तुम ये सवाल पूछ रही हो, तो शायद एक्टिंग तुम्हारे लिए नहीं है।” यही बात मृण्मयी के करियर का टर्निंग प्वॉइंट बनी और उन्होंने एक्टिंग छोड़कर लिखने का रास्ता चुन लिया।

शादी और निजी जिंदगी मृण्मयी ने साल 2014 में असिस्टेंट डायरेक्टर विनय वायकुल से शादी की। उनके पति भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं।

मां की मौत का असर 18 मई 2017 को रीमा लागू का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उस वक्त मृण्मयी ने कहा था कि उन्हें कभी अंदाज़ा नहीं था कि मां इतनी जल्दी चली जाएंगी। मृण्मयी का सबसे बड़ा अफसोस यही है कि उनकी मां उन्हें एक सफल राइटर के रूप में नहीं देख पाईं।